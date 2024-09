Apple Hentikan Produksi iPhone 13, 15 Pro dan Pro Max Setelah Mengumumkan iPhone 16

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple secara resmi menghentikan produksi tiga iPhone populer di tengah peluncuran iPhone 16 di acara Glowtime pada hari Senin, 9 September 2024. Model iPhone 13, iPhone 15 Pro, dan Pro Max tidak akan diproduksi lagi, hanya menyisakan unit yang diperbarui atau yang tersedia di pasaran, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, 11 September 2024.

Apple biasanya membuang iPhone lama setelah meluncurkan ponsel pintar andalannya pada bulan September, dan varian Pro terbaru biasanya menjadi sasaran. Namun, iPhone 13 adalah seri terakhirnya yang masih ada, model Pro dihentikan produksinya pada tahun 2022.

Langkah menghentikan produksi iPhone memungkinkan Apple untuk meluncurkan model iPhone 16 Pro baru, yang diperkirakan akan menjadi perbincangan hangat selama beberapa bulan ke depan.

iPhone 15 Pro yang baru dirilis tahun lalu, menjadikannya ponsel pintar Apple yang paling cepat dihentikan produksinya dalam sejarah. Pengguna telah memposting kebingungan mereka di X, menanyakan mengapa Apple menghentikan 15 Pro dan Pro Max ketika baru dirilis tahun lalu.

Seseorang mengklaim bahwa Apple menghentikan model 15 Pro, Pro Max, dan 13 adalah taktik untuk memaksa Anda membeli iPhone 16.

Pengguna lain menanggapi Apple yang menarik model 13, dengan menulis: 'Saya baru saja mendapatkan 13 setelah menunggu selama bertahun-tahun...'

Karena harga tinggi yang melekat pada sebagian besar iPhone, banyak pengguna akan menunggu beberapa tahun untuk membeli model tersebut dengan harga yang lebih rendah.

Menunggu untuk membeli model juga dapat membantu pengguna menghindari potensi masalah dengan bug yang dapat muncul di ponsel yang baru dirilis atau melihat apakah layak untuk meningkatkan ke model terbaru atau apakah mereka harus menghemat uang dengan membeli generasi sebelumnya.

Sejak perusahaan mengumumkan akan menurunkan harga di acara Glowtime pada hari Senin, biaya yang terkait dengan model lain termasuk iPhone SE 3, 14, 14 Plus, 15 dan 15 Plus semuanya telah turun sebesar US$ 100. Apple telah menjual iPhone 14 seharga US$ 599, 14 Plus dan 15 seharga US$ 699, dan 15 Plus dijual seharga US$ 799.

iPhone 16 baru dibanderol seharga US$ 799 hingga US$ 1.199 untuk 16 Pro Max. iPhone 16 akan menawarkan berbagai peningkatan, seperti Apple Intelligence, tombol Action, pembaruan kamera, dan fungsi lain yang dapat menyingkirkan semua model sebelumnya dari radar pembeli.

