iPhone yang Tidak Bisa Instal iOS 18, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Apple Inc resmi memperkenalkan sistem operasi terbaru untuk iPhone, yaitu iOS 18. Namun, tidak semua model ponsel pintar (smartphone) iPhone kompatibel dan bisa diinstal dengan iOS 18.

“Beberapa fitur mungkin tidak tersedia untuk semua wilayah atau di semua model iPhone. Untuk informasi tentang konten keamanan pembaruan perangkat lunak Apple, kunjungi situs web di support.apple.com/100100,” kata Apple melalui laman bantuannya, pada Senin, 16 September 2024.

Daftar iPhone yang Tidak Bisa Instal iOS 18

Adapun model iPhone yang kompatibel dengan iOS 18 meliputi iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max.

Kemudian, ada iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone SE generasi ke-2, dan iPhone SE generasi ke-3.

Dengan demikian, model-model lama iPhone yang tidak akan memperoleh pembaruan iOS, seperti iPhone SE generasi ke-1, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, dan iPhone 8 Plus.

Daftar Fitur iOS 18

Berikut beberapa pembaruan unggulan yang muncul pada sistem operasi iOS 18:

1. Layar Beranda

Pengaturan fleksibel untuk menempatkan ikon aplikasi dan widget di posisi terbuka pada layar utama. Ikon gelap memberikan tampilan layar beranda yang dapat secara otomatis menyesuaikan dengan mode ponsel.

2. Aplikasi Foto

Desain ulang aplikasi Foto dengan tata letak yang lebih sederhana dan menempatkan semuanya dalam satu tampilan. Fitur koleksi foto dapat secara otomatis mengatur foto-foto berdasarkan topik-topik bermanfaat yang dapat ditelusuri dalam kolase atau peta.

3. Aplikasi Pesan

Pesan melalui satelit memungkinkan pengguna iPhone dengan iOS 18 untuk mengirim pesan ketika tidak terhubung ke jaringan internet. Efek teks menghidupkan percakapan dengan memperkuat huruf, kata, frasa, atau emoji secara visual di iMessage dengan efek animasi dinamis, seperti meledak dan menganggukkan kepala.

4. Pusat Kontrol

Pusat kontrol yang dirancang ulang dengan menampilkan grup kontrol yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Grup kontrol dapat diakses dengan menggeser layar dari tepi kanan, termasuk kontrol rumah, pemutaran media, dan konektivitas.

5. Kunci Layar

Kontrol kunci layar kustom memungkinkan pengguna memilih kontrol dari aplikasi favorit. Opsi font menyesuaikan waktu dengan 10 skrip angka baru dalam bahasa Bangla, Gujarati, Gurmukhi, Kannada, Malayalam, Meitei, Odia, Ol Chiki, Telugu, dan Urdu.

6. Safari

Kontrol gangguan akan membantu pengguna untuk menyembunyikan item di halaman web yang dirasa mengganggu penjelajahan di internet. Tampilan yang didesain ulang dengan menawarkan lebih banyak cara untuk membaca artikel dengan metode yang lebih sederhana.

7. Kata Sandi

Aplikasi kata sandi memungkinkan pengguna iPhone dengan iOS 18 untuk melihat semua kredensial pada situs web dan aplikasi di satu tempat, sehingga memudahkan untuk mengakses kunci sandi Wi-Fi dan lain-lain. Sinkronisasi yang aman memastikan akun yang tersimpan disinkronkan dengan lancar oleh iCloud.

8. Peta

Aplikasi peta topografi menampilkan fitur seperti garis kontur, jalur, ketinggian, dan lokasi menarik. Rute jalan kaki dan pendakian dapat dibuat hanya dengan beberapa ketukan.

9. Dompet Digital

Tap to Cash memungkinkan pengguna iPhone dengan sistem operasi iOS untuk menukar Apple Cash secara cepat tanpa berbagi nomor ponsel atau alamat surel (email). Desain aplikasi yang baru dengan informasi tentang rekomendasi cerdas dari Apple apps juga menarik secara visual.

