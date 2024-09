Cara Unduh iOS 18, Model iPhone yang Bisa Instal, dan Daftar Fiturnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple Inc resmi merilis iOS 18 untuk ponsel pintar (smartphone) iPhone. Dengan sistem operasi terbaru tersebut, pengguna iPhone disebut akan menikmati beberapa fitur yang ditawarkan, salah satunya adalah mempersonalisasi layar Home dan Pusat Kontrol sesuai dengan keinginan.

“Mulai bulan depan, iOS 18 akan memperkenalkan Apple Intelligence, sistem kecerdasan personal yang menggabungkan kekuatan model generatif dengan konteks pribadi guna menghadirkan kecerdasan yang berguna serta relevan sekaligus memproteksi privasi dan keamanan pengguna,” kata Apple melalui situs resminya, Selasa, 17 September 2024.

Lantas, bagaimana cara memperbarui sistem operasi pada iPhone menjadi iOS 18? Simak penjelasannya berikut.

Cara Unduh iOS 18 di iPhone

Untuk diketahui, iOS 18 hanya kompatibel untuk beberapa seri iPhone, yaitu iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone Pro Max.

Kemudian, ada iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, dan iPhone SE generasi ke-2 atau lebih baru.

Adapun langkah-langkah untuk memasang sistem operasi iOS 18 sebagai berikut:

Sebaiknya cadangkan data pada perangkat ponsel terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan pembaruan secara otomatis, buka “Pengaturan”, lalu pilih “Umum”. Tekan opsi “Pembaruan Perangkat Lunak”, lalu pilih “Pembaruan Otomatis”. Aktifkan pembaruan iOS 18 dengan menekan tombol di bawah “Instal Otomatis dan Unduh Otomatis”. Ketika pembaruan tersedia, iPhone akan mengunduh dan memasang sistem operasi ketika sedang diisi dayanya dan terhubung ke Wi-Fi. Untuk menonaktifkan pembaruan sistem operasi secara otomatis, buka “Pengaturan”, lalu pilih “Umum”, “Pembaruan Perangkat Lunak”, dan “Pembaruan Otomatis”.

Sementara itu, untuk memasang iOS 18 secara manual, pengguna dapat mengakses “Setelan” dan pilih “Umum”. Selanjutnya klik opsi “Pembaruan Perangkat Lunak” pada iPhone.

Fitur-fitur iOS 18

Berikut beberapa perubahan fitur yang muncul pada iOS 18:

1. Penyesuaian Layar Home dan Pusat Kontrol

Pengguna dapat menyesuaikan layar Home dengan menempatkan ikon aplikasi dan widget untuk membingkai wallpaper atau membuat tata letak yang lebih rapi pada setiap halaman.

Selain itu, Pusat Kontrol dirancang ulang, sehingga menjadi lebih fleksibel dengan mengelompokkan beberapa aplikasi yang dapat diakses hanya dengan satu kali geser.

2. Perombakan Desain Aplikasi Foto

Aplikasi Foto hadir dengan beberapa fitur baru, seperti Foto dari Beberapa Hari Terakhir, Orang dan Peliharaan, serta Foto Perjalanan yang dapat dikelompokkan secara otomatis.

Dengan kemampuan tersebut, pengguna dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari foto-foto di galeri iPhone.

3. Fitur Privasi yang Lebih Ketat

iOS memberikan pengguna iPhone kendali untuk mengelola siapa yang dapat mengakses aplikasi, bagaimana kontak dibagikan, dan bagaimana perangkat terhubung dengan perangkat lain.

Pengguna tidak hanya dapat mengunci aplikasi, tetapi juga menyembunyikan dan memindahkannya ke folder tertentu.

