Dibayangi Kerugian Starliner, Kepala Antariksa dan Pertahanan Boeing Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Boeing mengatakan pada hari Jumat, 20 September 2024, bahwa kepala unit pertahanan dan antariksanya yang bermasalah akan segera meninggalkan perusahaan, dalam perubahan manajemen pertama di bawah CEO baru Kelly Ortberg.

Ortberg yang mengambil alih pada bulan Agustus mengatakan Ted Colbert akan mengundurkan diri dan Steve Parker, kepala operasi unit tersebut, akan mengambil alih tanggung jawab Colbert hingga penggantinya ditunjuk di kemudian hari.

"Pada titik kritis ini, prioritas kami adalah memulihkan kepercayaan pelanggan kami dan memenuhi standar tinggi yang mereka harapkan dari kami untuk memungkinkan misi penting mereka di seluruh dunia," tulis Ortberg dalam email kepada karyawan, sebagaimana dikutip Reuters. "Dengan bekerja sama, kami dapat dan akan meningkatkan kinerja kami dan memastikan kami memenuhi komitmen kami."

Bisnis antariksa Boeing telah mengalami kemunduran yang signifikan, terutama dengan keputusan NASA baru-baru ini untuk mengirim kapsul Starliner Boeing pulang tanpa astronot yang mengikuti kesalahan langkah selama bertahun-tahun. Starliner telah merugikan Boeing sebesar US$ 1,6 miliar karena kelebihan biaya sejak 2016, menurut analisis pengajuan sekuritas Reuters.

Boeing Starliner berlabuh di Stasiun Luar Angkasa Internasional selama Uji Terbang Awak pada tahun 2024. Foto: NASA

Kepergian Colbert terjadi pada saat Boeing telah mencoba menghemat uang dengan mengumumkan cuti bagi ribuan pekerja kerah putih di tengah aksi mogok yang dilakukan oleh lebih dari 32.000 pekerjanya.

Boeing juga menghadapi masalah besar setelah pesawat Alaska Airlines 737 MAX 9 baru pada bulan Januari mengalami keadaan darurat di udara setelah kehilangan empat baut kunci.

Boeing pada bulan Juli setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal dan membayar sedikitnya US$ 243,6 juta setelah melanggar perjanjian penuntutan yang ditangguhkan tahun 2021. Pemerintah mengatakan Boeing dengan sengaja membuat pernyataan palsu kepada Administrasi Penerbangan Federal tentang perangkat lunak utama untuk 737 MAX.

FAA telah memperketat pengawasan terhadap Boeing dan melarangnya memperluas produksi MAX lebih dari 38 pesawat per bulan hingga melakukan peningkatan kualitas dan keselamatan yang signifikan. Parker didatangkan untuk memperkuat kepemimpinan industri dan membantu memperbaiki program yang merugi dengan peran manajemen operasi baru kurang dari dua tahun lalu. Sebelumnya, ia mengepalai program pesawat pembom dan pesawat tempur Boeing serta pabrik pertahanannya di St. Louis.

"Secara historis, Boeing memiliki reputasi yang unggul atas kemampuan kami dalam mengelola program, dan kami perlu memastikan hal itu tetap menjadi pembeda utama bagi kami di masa mendatang," tulis Ortberg dalam email terpisah kepada karyawan pada hari Jumat.

Ortberg menambahkan bahwa ia telah mempelajari "lebih banyak tentang investasi masa depan yang perlu kami lakukan agar kompetitif dan menentukan masa depan kami, serta tentang beberapa rintangan jangka pendek yang dihadapi insinyur dengan kualitas dan eksekusi pertama kali."

Colbert, yang bergabung dengan Boeing pada tahun 2009 setelah bekerja di Citigroup dan Ford Motor, mengambil alih kendali Boeing Defense and Space pada bulan April 2022 setelah kepala pertahanan sebelumnya digulingkan. Unit pertahanan, antariksa, dan keamanan Boeing, salah satu dari tiga bisnis utamanya, telah merugi miliaran dolar pada tahun 2023 dan 2022, yang oleh para eksekutif dikaitkan sebagian besar dengan kelebihan biaya pada kontrak harga tetap.

Kontrak semacam itu memiliki margin yang tinggi tetapi membuat kontraktor pertahanan rentan terhadap tekanan inflasi yang telah merusak pendapatan perusahaan AS dalam beberapa tahun terakhir.

Boeing telah merugi lebih dari US$ 2 miliar pada programnya yang tertunda untuk mengirimkan dua Boeing 747-8 yang telah dimodifikasi secara besar-besaran untuk digunakan sebagai pesawat kepresidenan AS yang dikenal sebagai Air Force One. 747-8 dirancang untuk menjadi Gedung Putih yang mampu terbang dalam skenario keamanan terburuk, seperti perang nuklir.

