Setelah TUF A14, ASUS Resmi Luncurkan Laptop Gaming A16 di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - ASUS Indonesia resmi meluncurkan laptop gaming atau gim teranyar hari ini, 15 Oktober 2024, yaitu ASUS TUF Gaming A16 (FA608WV). Head of Public Relations ASUS Indonesia, Muhammad Firman, mengatakan, seri ini sebagai pelengkap dari laptop ASUS TUF A14 yang diluncurkan pada Agustus 2024.

“Tentunya dengan ukuran layarnya lebih besar, laptopnya juga lebih besar, pendingin juga lebih besar. Jadi desain performa lebih bagus,” ujar Firman saat ditemui saat acara peluncuran di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Firman mengatakan, laptop gim tersebut ditujukan untuk pemain menengah ke atas. Fitur yang dihadirkan mendukung untuk performa maksimal bermain gim, membuat konten foto dan video, serta pemanfaatan lainnya yang membutuhkan prosesor tinggi.

Jika dibandingkan dengan TUF Gaming A14, kata Firman, seri A16 menawarkan keyboard (papan ketik) yang lebih luas dengan penambahan number pad. Sehingga pengguna bisa lebih leluasa memanfaatkan tombol sesuai kebutuhannya.

Harga resmi ASUS TUF Gaming A16 Rp 29.999.999 dan dapat ditemukan di sejumlah toko resmi yang terafiliasi dengan ASUS, serta berbagai toko daring. Perusahaan teknologi ini memberikan garansi produk selama dua tahun dan dapat ditambah satu tahun, namun ada tambahan biaya sekitar Rp 1 juta.

Spesifikasi laptop

Laptop ASUS TUF Gaming A16 (FA608WV) menggunakan prosesor AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads), dengan Neural Processing Unit (NPU) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS. Sistem operasinya menggunakan Windows 11 Home dengan dukungan memori RAM 2x16GB LPDDR5X 7500, serta memori penyimpanan sebesar 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD.

Layar yang disajikan berukuran 16-inch 2.5K (2560 x 1600), rasio 16:10, 165Hz, 3ms, 400 nits, IPS-Level, G-Sync, dan 100 persen sRGB. “Yang ini bukan layar OLED,” kata Firman.

TUF Gaming A16 mengandalkan kartu grafis NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (233 AI TOPs, 140W TGP). Kapasitas baterainya 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion.

Lubang konektivitas laptop terdapat 1x RJ45 LAN port, 1x Type-C USB 4 dengan dukungan untuk DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan dukungan untuk DisplayPort™ / power delivery / GSYNC (data speed up to 10Gbps), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (kecepatan data sampai 10Gbps).

Konektivitas nirkabel menggunakan Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card. Pada bagian audio terdapat fitur teknologi AI noise-canceling, Dolby Atmos, Hi-Res certification (for headphone), mendukung Microsoft Cortana near field/far field, serta didukung kamera laptop 1080P Full HD, dan IR Camera for Windows Hello.

Laptop berukuran 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 centimeter ini memiliki berat 2,2 kilogram, namun belum termasuk pengisi daya. Keyboard-nya relatif empuk dan memiliki backlit berwarna merah sebagai ciri khasnya, yang memungkinkan pengguna bisa mengoperasikannya saat cahayanya minim.

