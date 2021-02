Twitter Cari Anggota Direksi Berlatar Hollywood  

TEMPO.CO, San Fransisco - Manajemen situs jejaring sosial Twitter sedang mencari anggota tambahan untuk jajaran direksi. Anggota baru ini diharapkan bisa menjembatani pengembangan bisnis perusahaan dengan kalangan entertainment. Salah satu yang masuk radar untuk didekati adalah Peter Chernin, salah satu tokoh hiburan Hollywood.

Chernin menjadi salah satu opsi ideal karena pernah menempati jajaran pimpinan di News Corp. Dia meninggalkan perusahaan milik Rupert Murdoch itu tiga tahun lalu dan beralih ke dunia hiburan televisi dan film. Baru-baru ini dia memproduseri film Rise of The Planet of The Apes dan New Girl.

Yang membuat posisinya unik adalah, selain memiliki jam terbang dunia hiburan, dia juga memiliki latar belakang digital, yang merupakan fondasi dasar Twitter. Dia diketahui terlibat dalam pembentukan perusahaan digital Hulu dengan layanan premium. Dia juga menjadi anggota jajaran direksi di Pandora, yang merupakan layanan streaming musik Internet.

Kehadiran Chernin ini untuk mengisi posisi lowong yang sebelumnya ditempati Chief Executive Officer Flipboard Mike McCue, yang keluar pada awal tahun ini. Keluarnya McCue ditengarai terkait ketidakcocokan dengan CEO Twitter Dick Costolo yang melakukan penataan aplication programming interface. Penataan ini menyebabkan akses Flipboard ke Twitter menjadi terbatas.

Pada awal diluncurkan, Twitter, yang didirikan Jack Dorsey, Evan Williams, dan Biz Stone, merupakan situs microblogging bagi para pengguna untuk menulis pesan singkat. Meskipun banyak selebritas menggunakan situs ini, para pendirinya masih cenderung berpikiran sebagai praktisi teknologi. Dengan adanya eksekutif berlatar belakang hiburan, manajemen Twitter berharap bisa lebih mengembangkan konten hiburan.

Belakangan, Twitter berkembang menjadi perusahaan konsumsi multimedia karena sekitar 40 persen penggunanya memanfaatkan situs ini untuk membaca informasi dan menikmati konten, seperti gambar atau video.

ALLTHINGSD | BUDI RIZA

