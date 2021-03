Konsol Game Nintendo Switch, 4 Tahun Terjual 80 Juta Unit

TEMPO.CO, Jakarta - Nintendo Switch diluncurkan di seluruh dunia pada 3 Maret 2017. Setelah empat tahun, konsol game itu kini dikabarkan telah terjual sebanyak 80 juta unit. Ini capaian yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya.

Dikutip dari Game Spot, Rabu 3 Maret 2021, generasi sebelumnya, Nintendo Wii U, tiba pada 2012, kurang dikenal. Alasannya, konsol game itu hanya terjual sebanyak 13,5 juta unit.

Adapun Nintendo Switch disebut masa depan dari Nintendo 3DS. Dulu, dari konsol yang bentuknya lebih kecil, merek asal Jepang itu dinilai telah melakukan berbagai peningkatan perangkat kerasnya, termasuk menggabungkan ide-ide terbaik Nintendo menjadi satu konsol seperti sekarang.

Nintendo Switch diluncurkan tidak hanya dengan karakter yang kuat dari game pihak pertama dan ketiga, tapi juga menghadirkan game The Legend of Zelda: Breath of the Wild yang cukup populer. Sejak itu, Switch telah menjadi 'surga' bagi semua jenis game.

Nintendo juga terus mengembangkan judul game pihak pertama yang diterima dengan baik untuk Switch seperti Super Mario Odyssey, Pokemon Sword / Shield , dan Animal Crossing: New Horizons. Beberapa game terbaik dari era Wii U juga telah menerima kesempatan kedua untuk Switch seperti Bayonetta 2, New Super Mario Bros U Deluxe, dan Mario Kart 8 Deluxe.

Selain game pihak pertama dan sejumlah game pihak ketiga yang mengejutkan, pengembang mampu memanfaatkan perangkat keras Switch yang mumpuni. Konsol ini juga menjadi hit besar dengan pilihan game indie-nya. Hades, Hyper Light Drifter, dan Return of the Obra Dinn hanyalah beberapa dari banyak game yang tersedia di pasar yang padat saat ini.

Dengan 80 juta unit terjual di seluruh dunia di tengah-tengah siklus hidupnya—termasuk Switch Lite yang baru-baru ini dirilis—Nintendo percaya bahwa perangkatnya berada di jalur untuk menjual lebih banyak dari generasi sebelumnya.

Swich memang masih kalah penjualannya dibandingkan Nintendo DS dengan jumlah 154 juta unit, tapi masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Bahkan ketika beberapa merek lain seperti Sony dan Microsoft meluncurkan konsol generasi berikutnya.

