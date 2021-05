Covid-19, India Laporkan Penambahan Kasus Penularan yang Melandai

TEMPO.CO, Jakarta - India mengumumkan sebanyak 211.298 kasus infeksi baru Covid-19 dan tambahan angka kematian sebanyak 3.847 kasus sepanjang Kamis 27 Mei 2021. Jumlah itu menjadikan negara itu kini mencatatkan 27,37 juta kasus Covid-19 dengan kematian yang telah mencapai 315.235 jiwa.

Dengan jumlah itu, India menjadi negara kedua penyumbang terbesar penularan Covid-19 di dunia di bawah Amerika Serikat dan ketiga untuk angka kematiannya di bawah AS dan Brasil. Sempat lebih dari 10 juta, selisih jumlah kasus penularan yang sudah dilaporkan di India dan AS kini semakin dekat dan telah menjadi kurang dari enam juta per artikel ini dibuat, Jumat 28 Mei 2021.

Amerika Serikat saat ini melaporkan total 33,2 juta penularan kasus Covid-19 dengan angka kematian 593.276. Brasil melaporkan 16,3 juta kasus dan 456.674 di antaranya meninggal. Adapu jumlah kasus penularan global 168,7 juta dan 3,5 juta di antaranya meninggal.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan India, tambahan kasus Covid-19 sepanjang Kamis disumbang terbesar dari Tamil Nadu sebanyak 33.764 kasus. Mengikutinya berturut-turut adalah Kerala, Karnataka, dan Maharashtra yang melaporkan, masing-masing 28.798, 26.811, dan 24.752 kasus baru.

Secara akumulasi, Maharashtra menjadi negara bagian paling parah terdampak Covid-19 di India dengan 5.650.957 kasus penularan hingga kini. Di belakangnya adalah Karnataka (2,472,973), Kerala (2,395,590), Tamil Nadu (1,911,496), Uttar Pradesh (1,677,508), dan Andhra Pradesh (1,609,105).

Belakangan, dalam 20 hari terakhir, jumlah penambahan kasus infeksi baru di India dilaporkan menurun setelah sempat menembus angka 400 ribu dalam sehari. Dugaannya, tren masyarakatnya yang mulai menghindari kerumunan dan diam di rumah, terutama di Maharashtra.

"Penambahan jumlah kasus di gelombang kedua wabah ini mulai melandai, dan ini akan bertahan ketika lockdown kota-kota dibuka kembali secara sistematis pada saatnya nanti," bunyi keterangan resmi yang disampaikan di India sekalipun sejumlah kalangan meyakini angka yang dilaporkan lebih kecil daripada yang sebenarnya.

INDIAN EXPRESS | JHU | ALJAZEERA

Baca juga:

Ganasnya Virus Covid-19 India Terbukti di Cilacap, Menular 3 Kali Lebih Cepat