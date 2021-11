3 Manfaat Tidak Terlihat Online di Aplikasi WhatsApp

Setelan status online pada aplikasi WhatsApp berfungsi untuk memperlihatkan kepada pengguna lain tentang aktif atau tidaknya aplikasi WhatsApp. Kebanyakan para pengguna WhatsApp akan menyiasati agar setelan status online ini tidak muncul.

Setelan agar status online tidak muncul itu memberikan manfaat tertentu. Berikut manfaatnya:

1. Menjaga Privasi

2. Menjaga Transparansi Pesan

3. Tidak Diganggu oleh Orang Lain.

Cara menyembunyikan status online di WhatsApp cukup mudah, bahkan tidak perlu lagi menggunakan aplikasi tambahan seperti WhatsApp GB.

Ini caranya :

- Buka aplikasi WhatsApp di ponsel

- Pilih menu Setelan (Setting)

- Klik Akun (Account)

- Klik Privasi (Privacy)

- Klik terakhir Dilihat (Last Seen)

- Pilih opsi Nobody agar tidak seorang pun bisa melihat status pada fitur Last Seen.

PRIMANDA ANDI AKBAR | tempo.co | EK