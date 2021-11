Promo Spesial Biznet di Gebyar Akhir Tahun

INFO TEKNO – Menyambut akhir tahun 2021, Biznet menghadirkan promo spesial “Gebyar Akhir Tahun” untuk seluruh pelanggan baru maupun pelanggan eksisting Biznet Home. Promo berlaku mulai 1 November sampai 31 Desember khusus pelanggan yang di Pulau Jawa, Bali dan Batam.

President Director Biznet, Adi Kusma mengatakan promo Gebyar Akhir Tahun ini sebagai jawaban terhadap meningkatknya kebutuhan pengguna internet yang kian sering beraktivitas daring.

“Melihat hal tersebut, kami termotivasi untuk menghadirkan inovasi dalam memberikan kepuasan keada pelanggan, salah satunya melalui promo ini. Kami berharap promo spesial ini dapat menjadi solusi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan layanan Internet di rumah agar dapat menjalankan aktivitas digital secara lancar dengan layanan dari Biznet,” ujarnya.

Promo yang ditawarkan Biznet untuk area Pulau Jawa, Bali dan Batam yakni “Beli 8 Gratis 4 bulan berlangganan Biznet Home”. Jadi, pelanggan bisa hemat sampai 39 persen dan mendapatkan total 12 bulan masa berlangganan. Setiap pelanggan baru juga mendapatkan potongan harga untuk pembelian WiFi Fiber Modem, gratis biaya instalasi, serta mendapatkan merchandise eksklusif Biznet shopping bag.

Adapun paket layanan Biznet yang tersedia sebagai berikut:

Biznet Home Internet, layanan Internet WiFi cepat dan stabil untuk segmen perumahan dan apartemen mulai dari Rp 375,000/bulan dengan kapasitas bandwidth sampai dengan 85 Mbps.

Biznet Home Combo IPTV, layanan Internet WiFi plus TV interaktif yang menampilkan program hiburan terkini dengan kualitas resolusi 4K terbaik yang dapat diakses melalui jaringan The New Biznet Fiber.

Biznet Home Gamers, layanan Internet WiFi yang cocok untuk mendukung hobi esports gaming dengan bandwidth hingga 175 Mbps dan IP Public.

Biznet juga menghadirkan promo spesial lainnya untuk seluruh pelanggan. Untuk informasi lengkap mengenai promo di bulan November 2021, silakan kunjungi biznet.id/promo. (*)