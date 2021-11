Ericsson Soal Teknologi 5G Tersedia di Seluruh Indonesia: Susah Memprediksi

Ericsson turut menampilkan beberapa use case 5G di acara peluncuran Telkomsel 5G di Jakarta, Kamis 27 Mei 2021. Salah satunya adalah visualisasi digital twin sebuah kota yang didukung teknologi live augmented reality. Teknologi imersif seperti mixed reality memungkinkan perencana kota untuk mengambil keputusan yang lebih baik. kredit: Ericsson Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi 5G mulai hadir di beberapa kota di Indonesia. Kapan jaringan internet generasi kelima itu benar-benar bisa digunakan di seluruh Indonesia? VP-Head of Network Solutions Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, menjelaskan bahwa hal itu akan bergantung pada spektrum frekuensi radio.

“Agak susah jika bicara prediksi, saya tidak bisa menyebutkan tahun berapanya, karena kembali lagi tergantung spektrumnya,” ujar dia dalam acara virtual bertajuk 5G: Explore The Future of Limitless Connectivity Presented by Ericsson - Ideafest 2021, Jumat, 26 November.

Ericsson, Ronni melanjutkan, berkomitmen untuk mendorong perluasan spektrum frekuensi radio melalui bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan juga operator seluler. Dia menuturkan, yang sudah menggunakan spektrum frekuensi radio 2,3 GHz ada Telkomsel, lainnya Indosat Ooredoo dan XL Axiata menggunakan 1,8 GHz.

“Setelah spektrumnya sudah ada, operator itu akan menarget kota-kota di mana penggunanya memiliki perangkat 5G, dan bisa membayar paket internetnya,” katanya sambil menambahkan bahwa jika spektrum frekuensi radio sudah ada, maka akan bisa dengan cepat digunakan.

Spektrum frekuensi radio dibagi menjadi tiga lapis: bawah (low-band), tengah (mid-band) dan tinggi (high-band atau millimeter wave band). Low-band ada di bawah frekuensi 1 GHz, dengan daya tembus bangunan dan daya jangkaunya relatif tinggi.

Middle-band berada pada rentang 1-6 GHz. Ketiga operator seluler tersebut menggunakan lapisan ini untuk menggelar 5G komersial. Sedangkan high-band berada di atas 6 GHz, dan mampu menghasilkan transmisi sangat besar, karena lebar pita yang juga besar.

Menurut Ronni, Ericsson memiliki komitmen terus memberikan inovasi teknologi terutama di bidang telekomunikasi di Indonesia, termasuk kebutuhan perluasan spektrum frekuensi radio yang dibutuhkan untuk teknologi 5G bisa berkembang. “Kami yakin Indonesia dan operatornya bisa berevolusi menghadirkan teknologi terbaru, termasuk 5G," katanya sambil berharap Indonesia tidak boleh ketinggalan dari negara lain.

