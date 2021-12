Tak Banyak yang Tahu, Ini Fungsi To, Cc, dan Bcc pada Email

TEMPO.CO, Jakarta - Saat membuka email dan mulai membuat email baru, pengguna akan menemukan tiga bidang terpisah untuk memasukkan alamat email penerima, yaitu To, Cc dan Bcc. Lalu apa fungsi ketiga bidang tersebut dan kapan seharusnya digunakan?

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada batas jumlah penerima yang dapat Anda sertakan di bidang To. Jadi, jika ada 10 atau bahkan 20 orang yang akan Anda kirimi surat yang sama, Anda dapat memasukkan semuanya di bidang To.

Melansir dari laman blog.thedigitalgroup.com, bidang To, menurut aturan etiket email, dimaksudkan untuk penerima utama email Anda. Dengan kata lain, jika Anda ingin mengirim surat, bidang To inilah tempat Anda meletakkan alamat email tujuan.

Terkadang etiket email melibatkan penggunaan Cc (carbon copy) dan Bcc (blind carbon copy). Melansir dari laman campaignmonitor.com, Cc dan Bcc adalah dua cara Anda dapat menyertakan lebih banyak orang sebagai penerima dalam email.

Dikutip dari howtogeek.com, To dan Cc berfungsi dengan cara yang sama. Jika Anda memasukkan empat alamat email di bidang To atau memasukkan satu alamat email di bidang To dan tiga di bidang Cc, keempat alamat email tersebut semuanya akan menerima email yang sama. Mereka juga dapat melihat alamat email setiap penerima lainnya di bidang To dan Cc.

Carbon Copy yang kemudian disingkat Cc merupakan nama lain salinan surat. Dulu ketika surat masih ditulis dengan tangan atau mesin tik, orang akan membuat salinan surat dengan meletakkan kertas karbon di bawah kertas yang sedang ditulis.

Sama halnya salinan karbon Cc pada email adalah cara mudah untuk mengirim salinan email ke orang lain. Jika Anda pernah menerima email Cc, Anda mungkin memperhatikan bahwa surat tersebut ditujukan kepada Anda dan daftar orang lain yang juga telah di-Cc.

Sementara itu, Bcc merupakan singkatan dari Blind Carbon Copy. Sama seperti Cc, Bcc adalah cara mengirim salinan email ke orang lain. Perbedaan antara keduanya adalah, meskipun Anda dapat melihat daftar penerima saat Cc digunakan, tidak demikian dengan Bcc. Disebut salinan karbon buta karena penerima lain tidak akan dapat melihat bahwa orang lain juga telah menerima salinan email tersebut.

Berikut saat yang tepat menggunakan Cc dan Bcc dilansir dari laman howtogeek.com.

Cc berguna ketika:

1. Anda ingin orang lain menerima salinan email, tetapi mereka bukan salah satu penerima utama.

2. Anda ingin penerima pesan mengetahui orang lain yang telah dikirimi pesan.

Bcc berguna ketika:

1. Anda ingin orang lain menerima email, tetapi Anda tidak ingin penerima utama email melihat bahwa Anda telah mengirim salinan kepada orang lain ini.

2. Anda ingin mengirim salinan email ke banyak orang. Misalnya, jika Anda memiliki milis dengan banyak orang, Anda dapat memasukkan mereka ke dalam bidang Bcc. Namun mereka tidak dapat melihat alamat email satu sama lain.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Aplikasi Ini Menghancurkan Pesan Gmail