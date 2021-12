Semua Game God of War Bisa Dimainkan di PS5 Mulai Tahun Depan

Game God of Wars New Game Plus. Kredit: Gamespot

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 merupakan tahun yang besar bagi game seri God of War—termasuk God of War Ragnarok—karena akan bisa dimainkan di PlayStation 5 (PS5). Game itu akan bertransisi dan bisa dimainkan secara eksklusif di konsol generasi terbaru itu setelah dirilis lebih dari setahun.

Sejak era PlayStation 2 (PS2), God of War telah menjadi salah satu waralaba andalan Sony untuk jajaran konsol dan perangkat genggamnya. Seri hack-and-slash dimulai pada 2005 dengan versi awal God of War di PS2. Pemain mengendalikan Kratos, yang sebelumnya adalah komandan dan pejuang hebat di bawah dewa perang Yunani, Ares.

Kemudian, tragedi menimpa Kratos ketika dia ditipu oleh Ares untuk membunuh istri dan putrinya sendiri. Tipu muslihat Ares berharap akan membentuk Kratos menjadi pembunuh yang lebih besar dengan melepaskannya dari jangkar emosionalnya. Kemarahan Kratos dan balas dendam atas pengkhianatan Ares adalah dorongan naratif yang memulai seri, yang sekarang memiliki total tujuh pertandingan—segera menjadi delapan.

Sepanjang siklus hidup game itu di PS2, PS3, dan Portable, God of War tetap menjadi game hack-and-slash kamera tetap dengan pemecahan teka-teki. Game aslinya memiliki dua sekuel langsung di God of War 2 dan 3, sebuah prekuel utama di Ascension, dan dua judul PSP yaitu Chains of Olympus dan Ghost of Sparta, yang masing-masing sesuai dengan timeline God of War sebelum dan sesudah game aslinya.

Tidak sampai ke konsol PS4, seri ini akan mengalami evolusi gameplay yang signifikan. God of War 2018 mengadopsi perspektif orang ketiga yang berlebihan, membawa Kratos ke dalam mitologi Nordik, dan disambut dengan pujian luas dari kritikus dan penggemar lama.

Para penggemar juga berharap untuk melihat sendiri evolusi seri ini, atau hanya memutar ulang semuanya di PS5 sebagai persiapan untuk seri barunya God of War Ragnarok. Karena setiap game dalam seri ini dapat dimainkan di konsol terbaru Sony.

God of War Ragnarok tentu saja akan dapat dimainkan di PS5, dan merupakan game pertama dalam seri yang dirancang khusus untuk konsol baru. Ini dirilis di PS4 juga, dan dilaporkan akan menargetkan lintas generasi. Ada sangat sedikit detail tentang bagaimana tepatnya dua versi God of War Ragnark akan berbeda, tapi bermain di PS5 kemungkinan akan menjadi pengalaman menarik.

Pemain PS5 akan mendapatkan manfaat tambahan berupa umpan balik haptic dan pemicu adaptif berkat pengontrol DualShock, waktu muat lebih cepat berkat solid state drive PS5, dan frame rate yang lebih tinggi. Penggemar banyak yang berharap bahwa game baru itu menjadi eksklusif di PS5, tapi Sony mungkin tidak ingin kehilangan kemampuan untuk menjual game ke basis pemain PS4 yang jauh lebih besar.

