UNPAR Wakili Indonesia di Kompetisi Internasional Peradilan Semu Philip Jessup

Tim Unpar maju mewakili Indonesia dalam putaran internasional lomba peradilan semu Philip C. Jessup pada 25 Maret - 9 April 2022. Foto : Unpar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Parahyangan International Law Society Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) maju mewakili Indonesia dalam putaran internasional lomba peradilan semu Philip C. Jessup International Moot Court Competition 2022 pada 25 Maret – 9 April 2022 mendatang. Pencapaian ini diraih setelah tim UNPAR berhasil menjadi juara ke-2 dalam putaran nasional Philip C. Jessup 2022 yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2022 lalu.

Tim UNPAR terdiri dari Mahdiyah Basuki (2019), Nadya Theresia (2019), Vania Anastasia Sefanny (2019), Shaunelee Alcinia Yani (2020) dan Evan Jonathan (2020). Selain predikat runner-up untuk tim, Mahdiyah Basuki juga berhasil meraih penghargaan Third Best Oralist.

Memulai persiapan dari September 2021 secara daring, tim Jessup UNPAR telah menghadapi tim dari berbagai Universitas. Pada putaran nasional lalu tim Jessup UNPAR berhadapan dengan tim dari Universitas Brawijaya di babak perempatfinal, Universitas Gadjah Mada (UGM) di babak semifinal, dan Universitas Pelita Harapan (UPH) di babak final.

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition adalah salah satu lomba peradilan semu paling bergengsi di dunia yang dapat dianggap sebagai 'piala dunia’ bagi mahasiswa fakultas hukum dan diikuti oleh lebih dari 600 universitas dari seluruh dunia setiap tahunnya. Kasus untuk kompetisi tahun ini berjudul “The Case Concerning the Suthan Referendum”, terkait dengan kebebasan berekspresi di dunia maya, hukum siber internasional, pengaruh asing dalam pemilu atau referendum domestik, dan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Pada 2021, tim Jessup UNPAR juga berhasil meraih Hardy C. Dillard Award di kompetisi ini sebagai tim dengan argumen tertulis (memorials) terbaik ke-17 di dunia. Pada 2020, tim Jessup UNPAR juga berhasil maju mewakili Indonesia sebagai juara ketiga dalam putaran nasional Jessup.

“Memasuki dua tahun dalam pandemi, kami sekarang sudah terbiasa mempersiapkan lomba secara daring. Namun, hal ini juga membawa tantangan tersendiri,” tutur kapten tim Jessup UNPAR, Mahdiyah Basuki seperti dikutip dalam laman resmi Unpar pada Ahad, 6 Maret 2022. Pencapaian ini, kata Mahdiyah, tak lepas dari arahan dosen pembimbing Theodora Pritadianing Saputri dan Anna Anindita Nur Pustika serta student coach Aurelia Livya dan bimbingan dari alumni lainnya.

Baca juga: ITS Buka Lowongan Dosen untuk 75 Orang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.