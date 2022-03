Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Hujan Guyur Sirkuit Mandalika, Beasiswa Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Harsoyo, menyebut tiga faktor di balik kegagalan menghadang hujan lebat di kawasan Sirkuit MotoGP Indonesia di Mandalika, Lombok, NTB, Minggu 20 Maret 2022. Tim telah bertugas mengawal pelaksanaan ajang balap motor dunia itu sejak Kamis, tapi hujan turun hingga sempat menunda start terjadi justru pada puncak race pada Minggu siang itu.

Berita terpopuler selanjutnya tentang Dr. Goh Keng Swee Scholarship membuka kesempatan beasiswa untuk pelajar yang ingin melanjutkan ke jenjang S1. Beasiswa Dr. Goh Keng Swee Scholarship ini berasal dari sektor swasta Singapura yang dikelola oleh Association of Banks in Singapore (ABS).

Selain itu, pembalap Honda Repsol Marc Marquez yang mengalami kecelakaan saat pemanasan menjelang laga MotoGP Mandalika 2022 dipastikan tidak mengalami gegar otak. "Kita sudah melakukan CT Scan, kondisinya OK dan sudah dibawa balik," kata Direktur RSUP NTB Lalu Herman Maha Putra, Minggu, 20 Maret 2022.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno.

1. 3 Faktor di Balik Hujan Lebat Guyur Sirkuit Mandalika, Ada Notam Pesawat RI 1

Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Harsoyo, menyebut tiga faktor di balik kegagalan menghadang hujan lebat di kawasan Sirkuit MotoGP Indonesia di Mandalika, Lombok, NTB, Minggu 20 Maret 2022. Tim telah bertugas mengawal pelaksanaan ajang balap motor dunia itu sejak Kamis, tapi hujan turun hingga sempat menunda start terjadi justru pada puncak race pada Minggu siang itu.

"Tanggal 17, 18, 19, alhamdulillah hujan berhasil kami turunkan di laut sebelah selatan Lombok atau Nusa Tenggara Barat secara umum. Di sirkuit hanya hujan ringan saja pada pagi dan malam," kata Budi saat dihubungi pada Minggu malam.

Memasuki Minggu, 20 Maret, Budi mengatakan hari yang terberat bagi tim yang didukung satu unit pesawat Casa 212-200 dari Skuadron 4 TNI AU Lanud Abdulrahman Saleh Malang tersebut. Pertama, dia menuturkan, bibit siklon 93S bergerak menjadi tepat di selatan Pulau Lombok atau dekat Mandalika pada hari itu. Data yang ditunjukkan Budi menyebut bibit siklon itu masih berada di tenggara Sumbawa pada Sabtu dan lebih ke timur lagi pada Jumat dan Kamis.

2. Beasiswa S1 ke Singapura, Lulus Bisa Langsung Kerja di Singapura

Dr. Goh Keng Swee Scholarship membuka kesempatan beasiswa untuk pelajar yang ingin melanjutkan ke jenjang S1. Beasiswa Dr. Goh Keng Swee Scholarship ini berasal dari sektor swasta Singapura yang dikelola oleh Association of Banks in Singapore (ABS).

Setiap tahun, ada 3 hingga 4 siswa berprestasi yang akan terpilih untuk mendapatkan bantuan pendidikan ini. Siswa tersebut dipilih dari negara-negara di Asia Pasifik, seperti Brunei, Kamboja, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar.

Siswa yang terpilih bisa melanjutkan di empat universitas yang telah bermitra dengan Dr. Goh Keng Swee yaitu National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), dan Singapore University of Technology and Design (SUTD).

Kalian yang ingin mencoba beasiswa Dr. Goh Keng Swee ini dapat melamar paling lambat pada 31 Maret 2022 pukul 23.59 waktu Singapura (UTC+08:00). Untuk syaratnya cek informasi di bawah ini.

3. Marc Marquez Selamat dari Gegar Otak, Bagaimana Keistimewaan Helm Khusus Shoei?

Pembalap Honda Repsol Marc Marquez yang mengalami kecelakaan saat pemanasan menjelang laga MotoGP Mandalika 2022 dipastikan tidak mengalami gegar otak. "Kita sudah melakukan CT Scan, kondisinya OK dan sudah dibawa balik," kata Direktur RSUP NTB Lalu Herman Maha Putra, Minggu, 20 Maret 2022.

Bagaimana helm yang digunakan Marquez bisa melindunginya dalam kecelakaan yang parah tersebut?

Shoei merilis helm edisi Marquez disebut Paket Spesial Shoei X-Fourteen Marquez 6, dan ketersediaannya sangat terbatas. Helm itu dirilis pada tanggal 5 November 2021 di satu lokasi di seluruh dunia: Galeri Shoei Tokyo.

Apa yang istimewa dari helm ini? Sementara helmnya sendiri adalah Shoei X-Fourteen standar dengan grafis Marquez 6, pembeli mendapatkan cover, plat, dan base cover eksklusif. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

Baca:

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Kenaikan Pangkat Dosen, Galaxy A53 5G dan A33 5G

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.