Apple Dilaporkan Pangkas Rencana Produksi iPhone SE Sebesar 20 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah laporan dari Nikkei Asia menyebutkan bahwa Apple akan membuat iPhone SE 20 persen lebih sedikit pada kuartal berikutnya dari yang direncanakan semula dan 10 juta lebih sedikit AirPods untuk keseluruhan tahun 2022.

Analis terkemuka Ming-Chi Kuo, sebagaimana dikutip The Verge, 28 Maret 2022, memberikan angka spesifik dalam catatannya tentang permintaan untuk SE, mengatakan bahwa ia memperkirakan Apple akan mengirimkan 15 hingga 20 juta SE pada tahun 2022, berlawanan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 25-30 juta (itu adalah penurunan antara 22 dan 66 persen untuk tahun ini).

Laporan tersebut tidak menunjukkan masalah rantai pasokan atau kekurangan chip, yang telah mengganggu sebagian besar industri elektronik, sebagai alasan Apple membatalkan rencana produksinya. Sebaliknya, mereka mengutip permintaan yang lebih rendah dari perkiraan untuk ponsel terbaru Apple yang berfokus pada keterjangkauan.

Ada banyak faktor yang membuat orang kurang tertarik dengan iPhone SE. Nikkei mengutip kekhawatiran atas perang di Ukraina dan inflasi, sementara CNBC menyebutkan isolasi Covid di Cina, sehingga secara fisik lebih sulit bagi konsumen di sana untuk mendapatkan ponsel baru.

Selain itu, biasanya orang yang membeli iPhone SE belum tentu tipe yang segera meningkatkan saat model baru tersedia. Mereka juga mungkin secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya ketika gas berkisar antara US$ 4 hingga US$ 6 per galon.

Ponsel itu sendiri juga lebih mahal — SE generasi baru berharga US$ 30 lebih mahal daripada yang terakhir, tampaknya akibat 5G. Hal itu mempersempit harga antara ponsel itu dan, katakanlah, iPhone 12 atau 13 Mini (dan jajaran Mini sudah seperti iPhone SE seharusnya).

Tentu saja, melihat harga eceran, Mini jauh lebih mahal, tetapi harga bulanannya sedikit berbeda. Di Verizon, SE adalah US$ 11,94 per bulan untuk model 64GB. Konsumen bisa mendapatkan iPhone 12 Mini 64GB seharga US$ 16,66 per bulan atau iPhone 13 Mini 128GB seharga US$ 19,44 per bulan. P

erbedaan harga itu akan penting bagi sebagian orang, tetapi mungkin ada juga banyak orang yang berpikir, "Apa-apaan, ini hanya tambahan US$ 5 per bulan." Dan konsumen yang lebih sadar harga mungkin melihat harga yang lebih tinggi dan memutuskan untuk bertahan dengan apa yang mereka miliki selama beberapa bulan lagi.

Semua ini tidak secara otomatis bararti SE baru gagal. Namun, 20 persen adalah penurunan besar dalam produksi dan dapat membantu menetapkan titik referensi untuk penjualan SE melalui siklus hidup ponsel (kemungkinan multi-tahun).

Meskipun terlalu dini untuk mengatakan apa artinya ini bagi generasi SE mendatang, diskusi itu mungkin sudah terjadi di Apple.

