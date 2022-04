Beasiswa SUSTech 2022, Kuliah S1 Gratis di Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Southern University of Science and Technology (SUSTech), Cina membuka program beasiswa untuk mahasiswa internasional. Beasiswa ini diperuntukan untuk jenjang studi S1. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 September 2021. Ada tiga gelombang pendaftaran beasiswa SUSTech. Saat ini, sudah memasuki gelombang ketiga yang akan ditutup pada 10 Mei 2022.

Bagi kamu yang memiliki minat di bidang sains, program ini bisa jadi pilihan karena SUSTech memiliki pilihan program studi beragam di bidang sains dan teknologi. Mata kuliah yang ditawarkan, mulai dari Matematika, Kimia, Biologi, Teknik Komputer, Aerospaces, Robotik, hingga Oseanografi.

Keseluruhan beasiswa yang akan diberikan sebesar US$ 9.000-10.000 per tahun atau sekitar Rp140 juta per tahun. Anggaran itu sudah termasuk biaya kuliah, asrama, asuransi, dan biaya hidup selama empat tahun masa studi, dengan syarat prestasi akademik yang baik bisa dipertahankan.

Sejak tahun kedua setelah mahasiswa internasional diterima di universitas, mereka yang telah lulus penilaian kualifikasi perpanjangan beasiswa setiap semester akan mendapatkan beasiswa untuk semester berikutnya.

Syarat Pendaftaran

1. Sudah lulus SMA.

2. Umur minimal 18 tahun. Pelamar yang belum berusia 18 tahun sebelum 20 Agustus 2022 harus memiliki wali di Provinsi Guangdong. Apabila wali tersebut bukan orang tua pelamar, maka harus melampirkan surat kuasa yang disertifikasi oleh Kedutaan Besar China.

3. Tidak memiliki catatan kriminal.

Dokumen yang Harus Disiapkan

- Fotokopi paspor.

- Ijazah.

- Transkrip nilai dalam bahasa Inggris

- Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris terbaru (2 tahun terakhir):

- IELTS minimal 6.0/ TOEFL minimal 75/Duolingo minimal 95

- Sertifikat Tes Standar (opsional)

SAT/ACT/A-Level/AP/IB/dsb

SAT harus dikirimkan oleh ETS ke alamat SUSTECH

- Sertifikat Ujian Nasional (opsional)

- Personal Statement

Maksimal 500 kata dan ditulis dalam bahasa Inggris

Personal statement sangat penting untuk meyakinkan pihak SUSTECH bahwa kamu layak diterima

- Dua surat rekomendasi dalam bahasa Inggris

Referensi Biaya

Biaya kuliah: $4,600 USD/tahun

Asrama: $200 USD/tahun

Asuransi: $100 USD/tahun

Izin Tinggal: $100 USD/tahun

Pemeriksaan Kesehatan: $100 USD

Makanan, buku, dan lain-lain: $230-$300 USD/bulan

Total: $7,900-$8,700 USD/tahun

Untuk info lebih lengkap beasiswa ini bisa cek di https://infoadmin.sustech.edu.cn/index

