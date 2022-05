Penuhi Kebutuhan Pokok Mahasiswa, ITS Bangun Gedung Retail Capai Rp 3,3 Miliar

Arsip foto gerbang pintu masuk kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. ANTARA/HO-Humas ITS.

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membangun gedung retail guna memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa dan masyarakat sekitar. Untuk mengawali proses pembangunan, digelar seremoni groundbreaking yang berlokasi di sebelah Gedung Molina ITS, Rabu, 25 Mei 2022.

Seremoni ini dihadiri langsung oleh Rektor ITS Mochamad Ashari serta sejumlah mitra perusahaan dan jajaran pimpinan ITS. Dalam sambutannya, rektor ITS yang kerap disapa Ashari ini menjelaskan bahwa terdapat 17 ribu mahasiswa yang merantau di sekitar ITS.

ITS retail sendiri dibangun atas dasar untuk meningkatkan pelayanan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga mahasiswa perantau yang tinggal di sekitar ITS. “Selain itu, ini juga merupakan langkah ITS untuk mewujudkan kembali program-program yang tertunda saat pandemi,” ungkap guru besar Teknik Elektro ini seperti dilansir di laman resmi ITS pada Jumat, 27 Mei 2022.

Ashari melanjutkan, ITS retail juga diharapkan nantinya mampu menambah pendapatan ITS, meskipun tidak seberapa dibandingkan pemasukan ITS lainnya. Meskipun begitu, Ashari menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk melayani masyarakat sekaligus tempat praktik melatih technopreneur mahasiswa ITS. “Harapannya, tedapat multifungsi serta berdampak baik untuk ITS, mahasiswa, dan masyarakat sekitar karena selama ini pun lahan ini tidak termanfaatkan,” katanya.

Sediakan Produk-Produk ITS dan Jadi Coworking Space

Sementara itu, Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha ITS Tri Joko Wahyu Adi menambahkan bahwa proyek pembangunan ITS Retail ini akan dibangun dua lantai dengan luas 500 meter persegi. Lantai satu akan berisi retail produk-produk ITS seperti Sayur Organik (SayOr) ITS, produk-produk startup karya mahasiswa ITS, serta produk-produk ITS lainnya. “Selain itu, lantai satu juga akan diisi dengan kebutuhan pokok harian dan ATM center,” ungkap dosen Departemen Teknik Sipil ini.

Berbeda dengan lantai satu, Tri Joko menjelaskan bahwa lantai dua akan digunakan sebagai co-working space, kafe, ruang pengelola, serta ITS Press (percetakan ITS) untuk kebutuhan percetakan mahasiswa seperti print dan fotokopi. “ITS Retail juga akan dibuat platform online sehingga baik mahasiswa ataupun masyarakat bisa mengaksesnya secara daring,” tegasnya.

Dana Pembangunan Capai Rp 3,3 Miliar

ITS Retail ini memiliki nilai bangunan seharga Rp 3,3 miliar, Rp 2,3 miliar dialokasikan untuk bangunan dan Rp 1 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur termasuk jembatan. Selain itu, ITS Retail sendiri akan dibangun selama lima bulan ke depan terhitung sejak 18 April 2022 yang diperkirakan selesai pada 2 Oktober 2022 mendatang. “Harapannya, bulan Oktober 2022 kita sudah bisa meresmikan ITS Retail ini,” ucapnya penuh harap.

Baca juga: Penyakit Mulut dan Kuku: Sampel Positif Bertambah, Bikin Vaksin Butuh Guru Besar