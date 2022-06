Cerita Candy, Sarjana UIN Jakarta Non-Muslim Terbaik dari Madagaskar

Rahasimamonjy Lovanavalona Allison Candy, merupakan satu-satunya peserta non muslim (Kristen) menjadi sarjana terbaik di tingkat fakultas dengan nilai IPK 3,65 atau Cum Laude. Foto : uinjkt.ac.id

TEMPO.CO, Jakarta - Rahasimamonjy Lovanavalona Allison Candy, mahasiswa asal Madagaskar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta menjadi satu-satunya peserta wisuda non-muslim terbaik di kampus tersebut. Acara wisuda itu dilakukan pada Sabtu, 4 Juni 2022 dan diikuti peserta sebanyak 1.041 orang.

Dalam wisuda itu, Candy dinobatkan menjadi salah satu peserta wisuda terbaik di tingkat fakultas dengan nilai IPK 3,65. Candy merupakan sarjana lulusan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik.

Untuk memperoleh gelar sarjananya, wanita kelahiran Betafo, 5 Mei 1998, itu menulis skripsi dalam bahasa Inggris dengan judul Indonesia Soft Power Diplomacy Toward Madagascar via Education and Cultural Exchange: Darmasiswa Scholarship Period 2016-2019.

Candy mengatakan, dirinya merasa bangga dapat kuliah di UIN Jakarta yang mayoritas mahasiswanya beragama Islam. Meskipun beragama Kristen, Candy tak pernah merasa asing. Dia justru merasa nyaman saat bergaul bersama para mahasiswa lain di lingkungan tempat belajarnya.

“Saya menganggap ini sebuah tantangan karena saya harus banyak belajar tentang Islam dan bahasa Arab,” ujarnya seperti dikutip di laman resmi UIN Jakarta pada 9 Juni 2022.

Apalagi, kata dia, bahasa Arab dianggapnya masih asing lantaran di negaranya sendiri menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa nasional. Karena itu, dia berusaha keras untuk dapat belajar bahasa Arab meskipun tidak sepenuhnya dikuasasi.

Candy bercerita untuk belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar perkuliahan, dia menjalani kursus yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Jakarta. Selain itu, sehari-hari dia juga banyak belajar dari teman-teman kuliahnya.

Secara bertahap, Candy akhirnya menguasai bahasa tersebut hingga kini fasih berbahasa Indonesia. “Ya soal bahasa Indonesia saya peroleh dari kursus di Pusat Pengembangan Bahasa. Sekarang saya sudah bisa berbahasa Indonesia,” katanya seraya tersenyum.

Candy bisa belajar di Indonesia melalui jalur ujian mandiri dengan biaya dari Program Darmasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Darmasiswa adalah program beasiswa yang ditawarkan kepada semua siswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, seni, dan budaya di 54 universitas di Indonesia.

Program ini didirikan pada 1974 sebagai bagian dari inisiatif ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Candy mengatakan sebagai alumni UIN Jakarta, dirinya akan menjaga nama baik almamater. Dia percaya UIN Jakarta menjadi perguruan tinggi cukup baik yang terus berkembang. Dia pun berharap UIN Jakarta terus maju dan menjadi perguruan tinggi Islam ternama di dunia internasional.

“Doa saya semoga UIN Jakarta terus maju dan berkembang agar menjadi perguruan tinggi terkenal,” ujar Candy yang mengaku suka nasi goreng dan soto Betawi itu.

