Garena Umumkan Gelar APL 2022 di Vietnam, Hadiah Total Rp 15 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Pengembang dan penerbit game, Garena, resmi mengumumkan akan menggelar Arena of Valor Premier League atau APL 2022 secara offline di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 November mendatang. Liga akan dimulai dengan Group Stage terdiri dari 12 tim terbaik di wilayah untuk bersaing memperebutkan gelar Champion APL 2022.

Ke-12 tim tersebut terdiri dari 3 tim teratas dari region di Arena of Glory (AOG), AOV Star League (ASL), Garena Challenger Series (GCS), dan ROV Pro League (RPL). Untuk group stage ini, Indonesia akan mengirim tiga tim yakni Dewa United Esports, Archangel, dan DG Esports untuk mewakili AOV Star League (ASL).

Bertempat di Ho Chi Minh, Vietnam, APL 2022 akan menjadi tuan rumah acara esports AOV internasional pertama dalam tiga tahun terakhir yang diselenggarakan secara offline dengan penonton langsung. APL 2022 menjanjikan gelar juara dan total prize pool sebesar US$1.000.000 atau setara Rp 15 miliar.

Jadwal dan Babak APL 2022

APL 2022 akan dimulai dengan Group Stage yang berlangsung dari 16 hingga 21 November 2022. Kompetisi ini kemudian berlanjut ke babak Playoff yang terdiri dari tiga babak, yaitu Quarter, Semi dan Grand Final. Ketiga tahapan akan berlangsung selama dua akhir pekan: 26 November 2022 hingga 4 Desember 2022 untuk Quarter Final dan 10 hingga 11 Desember 2022 untuk Semi dan Grand Final.

APL 2022: Group Stage Drawshow Group Stage akan menampilkan 12 tim yang dibagi ke dalam empat grup A, B, C, dan D yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Hasil drawing Group Stage akan diumumkan selama Drawshow yang akan dilaksanakan setelah Arena of Glory (AOG) Winter berakhir. Challengers dapat menonton Group Stage Drawshow APL 2022 ini di berbagai saluran resmi AOV 9 Oktober 2022.

Sekilas Garena

Garena adalah pengembang dan penerbit game di dunia. Free Fire, game mobile battle royale yang dikembangkan sendiri oleh Garena, adalah game mobile yang paling banyak diunduh di dunia pada 2019, 2020, dan 2021 menurut data.ai (sebelumnya dikenal dengan App Annie).

Secara eksklusif Garena juga menerbitkan berbagai titel game populer. Misalnya Arena of Valor, Call of Duty: Mobile, dan League of Legends - di beberapa negara.

