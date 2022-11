Siapa Penemu Teknologi Antena Pertama di Dunia?

TEMPO.CO, Jakarta - Hidetsugu Yagi bersama asistennya Shintaro Uda tercatat dalam sejarah sebagai penemu pertama antena di dunia. Sekarang antena banyak digunakan untuk menangkap sinyal televisi dan radio.

Siapa itu Hidetsugu Yagi?

Merujuk Perpustakaan Parlemen Jepang atau National Diet Library , Hidetsugu Yagi lahir di Osaka, Jepang, pada 28 Januari 1886. Ia menyukai bidang elektronik. Minat itu pula yang membuatnya berkuliah program studi bidang kelistrikan di Universitas Imperial Tokyo. Ia lulus pada 1909.

Ia mempelajari sinar gelombang pendek. Setelah itu, diterbitkan beberapa artikel berbahasa Inggris yang memperkenalkan teknologi baru antena yang dirancang Shintaro Uda. Pada 1926, penemuan teknologi antena diakui secara internasional. Ia mengembangkan antena yang dinamai Yagi-Uda.

Mengutip dari DBpedia penemuannya saat itu belum sepenuhnya dipahami masyarakat Jepang. Teknologi itu lebih dulu diterima di Eropa dan Amerika Utara. Di sana, antena telah memasuki tahap produksi untuk tujuan komersial.

Setelah mengetahui kecanggihan antena, masyarakat Jepang makin memahami nilai kegunaan dari penemuan Hidetsugu Yagi. Tepatnya ketika antenanya digunakan sebagai radar oleh sekutu saat Perang Dunia II.

Kegunaan antena Hidetsugu memungkinkan komunikasi terarah memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Antena bisa menggabungkan struktur sederhana dengan kinerja tinggi. Kebanyakan antena penerima gelombang sangat pendek. Televisi menggunakan struktur itu.

Hidetsugu Yagi juga pernah menjadi pimpinan di beberapa kampus. Adapun itu di antaranya Institut Teknologi Tokyo pada 1942, Institut Sains dan Teknologi pada 1944, Universitas Kekaisaran Osaka pada 1946.

Setelah lepas menjabat sebagai pimpinan, ia melanjutkan kariernya menjadi anggota Dewan Penasihat pada 1953. Adapun beberapa penghargaan yang diberikan kepada Hidetsugu Yagi. Ia pernah dianugrahi Medal of Honor dengan Blue Ribbon Award pada 1951 dengan Order of Culture pada 1956. Secara anumerta dengan Grand Cordon of the Order of the Rising Sun pada 1976.

