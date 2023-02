Infinix Zero 5G 2023 dengan Chipset Dimensity 920 Hadir di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Infinix Indonesia resmi merilis smartphone terbaru di lini seri premium Zero, yakni Infinix Zero 5G 2023 pada Senin, 20 Februari 2023. Perusahaan membanggakan smartphone ini pada chipset Dimensity 920 5G, penyimpanan 256 GB, dan baterai 5000 mAh.

Sergio Ticoalu, Regional Integrated Marketing Manager Infinix South East Asia, mengatakan tim R&D Infinix mencurahkan waktu dan tenaga untuk menciptakan salah satu mahakarya ini. “Infinix Zero 5G 2023 hadir untuk membawa performa khas seri Zero yang dikenal maksimal namun tetap value for money,” kata Sergei secara daring Senin.

Infinix Zero 5G 2023 membawa peningkatan dari versi sebelumnya dengan menyematkan chipset MediaTek Dimensity 920 6 nm 5G yang memungkinkan pengguna untuk merasakan performa dan efisiensi yang lebih baik.

X

Ada juga chip grafis Arm Mali-G68 yang dioptimalkan untuk efisiensi daya. Perusahaan menjanjikannya cocok bagi pengguna yang suka multitasking hingga bermain game berat. Chipset dipadukan dengan RAM 8 GB plus 5GB Extended RAM dan kapasitas penyimpanan sebesar 256 GB.

Kapasitas baterai berdaya 5.000 mAh dengan pengisian cepat 33W. Perusahaan menjanjikan dengan teknologi ini daya sebesar 50 persen dapat terisi hanya dalam 30 menit.

Sementara layar 6,78” FHD menawarkan peningkatan warna dengan kecerahan puncak 500 nits dan refresh rate 120 Hz. Pengguna dapat memanfaatkan opsi refresh rate untuk beragam kebutuhan, misalnya pengguna dapat beralih ke 120 Hz saat menjelajahi web, dan beralih kembali ke 60 Hz selama pemutaran video dan panggilan video untuk lebih menghemat daya. Namun, pengguna juga dapat menyerahkan tugas ini ke smartphone untuk dilakukan di latar belakang lewat pengaturan Auto-Switch Refresh Rate.

Infinix Zero 5G 2023 dengan desain uni-curve klasik terinspirasi oleh generasi Zero sebelumnya. Desain ponsel yang solid dan bobot 201 gram dijanjikan akan memudahkan genggaman pengguna sambil tetap terlihat stylish.

Pada bagian belakang Infinix Zero 5G 2023 menampilkan kesan modern dan durabilitas yang akan melindungi perangkat di hampir semua skenario penggunaan standar. Infinix Zero 5G 2023 hadir dalam tiga warna, yaitu Pearly White, Coral Orange, dan Submariner Black.

Pada sisi optik, ponsel ini dilengkapi dengan lensa AI 50 MP, lensa depth 2 MP, dan lensa mikro 2 MP. Perusahaan menjelaskan adanya peningkatan warna bawaan menghasilkan warna yang lebih tajam secara otomatis dengan bantuan Auto Scene Detection, memastikan langit yang lebih biru dan dedaunan yang lebih hidup.

Fotografi malam juga dijanjikan semakin baik dengan fitur Super Night Mode dan Night Filter Infinix. Perangkat lunak inovatif ini menangkap potret dan garis luar yang tajam dalam cahaya redup, sembari mempertahankan detail di malam hari, dan menangkap berbagai jenis foto malam di lingkungan yang sama dengan berbagai filter malam yang berbeda.

Pada Shopee sesi first sale yang berlangsung 21 Februari 2023 dan konsumen akan mendapatkan Infinix Zero 5G 2023 dengan harga first sale Rp 3.499.000 dari harga normal Rp 3.699.000. Konsumen yang membeli Infinix Zero 5G 2023 dalam sesi first sale ini berkesempatan untuk mendapatkan penawaran cicilan 0 persen dan gratis ongkir keseluruh Indonesia.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.