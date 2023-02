DNA Milik 4 Presiden Amerika Ini akan Diluncurkan ke Luar Angkasa

TEMPO.CO, Jakarta - Materi DNA dari empat mantan Presiden Amerika Serikat akan dilepas menjelajah ruang angkasa. Celestine, perusahaan pemakaman di luar angkasa yang berbasis di Texas akan melakukannya sebagai penghormatan terhadap keempatnya, yakni George Washington, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, dan Ronald Reagan.

Celestis akan menambahkan sisa jasad yang simbolis dari para mantan presiden itu ke pesawat ruang angkasa yang akan diluncurkan perusahaan itu untuk mengenang Enterprise Flight. Di dalam pesawat itu sudah berisi beberapa abu kremasi milik beberapa legenda "Star Trek" yang telah meninggal, juga para superstar fiksi ilmiah.

Penerbangan tersebut diumumkan dalam posting blog Celestis pada 20 Februari 2023, tepat pada perayaan Hari Presiden. Penawaran kepresidenan ini akan diluncurkan sekitar tahun ini dalam kapsul khusus di dalam roket United Launch Alliance Vulcan.

X

Muatan lainnya adalah abu dikremasi dan sampel DNA Nichelle Nichols, DeForest Kelley, pencipta "Star Trek" Gene Roddenberry, istrinya Majel Barrett Roddenberry, insinyur Star Trek James 'Scotty' Doohan, dan "2001: A Space Odyssey" dan " Close Encounters of the Third Kind" Master VFX Douglas Trumbull, dan beberapa lainnya.

Celestis menulis pada blognya bahwa untuk menghormati Hari Presiden dan beberapa pemimpin terbesar bangsa, mereka akan meluncurkan apa yang diyakini sebagai DNA otentik dari Presiden Amerika George Washington, Dwight D Eisenhower, John F. Kennedy, dan Ronald Reagan. “Kapsul waktu luar angkasa pertama manusia, yang akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah bahwa presiden mana pun pergi ke luar angkasa dengan cara apa pun secara simbolis atau sebaliknya.”

Terdapat contoh rambut, yang berasal dari koleksi Louis Mushro, bersama dengan Certificates of Authenticity-nya, diberikan kepada Celestis oleh donor anonim untuk dimasukkan dalam misi luar angkasa. Louis Mushro adalah kolektor dan penilai rambut selebritas terkenal yang membangun reputasi global sebagai pakar di bidang ini sebelum kematiannya pada 2014. Contoh rambut ini telah berada di fasilitas yang dikontrol iklim selama beberapa tahun sebagai persiapan untuk misi ini.

" Enterprise Flight adalah misi bersejarah dengan standar apa pun," tulis Charles M. Chafer, salah satu pendiri & CEO Celestis, Inc., dalam postingan blog perusahaan. Tujuan menyeluruh dari Celestis, kata Chafer, adalah untuk membantu ekspansi manusia di seluruh tata surya. Dengan menambahkan DNA dari ikon Amerika ini ke Enterprise, kami menetapkan pendahulu untuk misi manusia di masa depan, dan menambah catatan sejarah eksplorasi manusia di luar angkasa.

November lalu, Celestis memasukkan dua nama warisan lagi ke perjalanan penghormatan mereka dengan memasukkan jenazah Greg Jein, penyihir VFX yang menciptakan banyak model seri "Star Trek", dan produser "Star Trek" Robert H. Justman, yang dikenal sebagai "tangan kanan" Gene Rodenberry.

Enterprise Flight Celestis diharapkan melakukan perjalanan dari 150 juta hingga 300 juta kilometer ke luar angkasa jauh di luar sistem Bumi-Bulan. Misi peringatan kehormatan mereka akan mencakup lebih dari 200 kapsul penerbangan yang berisi sisa-sisa abu kremasi, materi DNA, pesan pribadi, dan salam tulus dari klien internasional dalam perjalanan yang tak terlupakan.

Kendaraan yang akan digunakan pada misi utama Vulcan ini adalah roket pendorong wahana pendarat di bulan, Peregrine, milik perusahaan antariksa Pittsburgh, Astrobotic, menuju permukaan bulan. Tahap atas Vulcan Centaur kemudian akan menjelajah lebih jauh ke luar angkasa, akhirnya memasuki orbit mengelilingi matahari dan menjadi pos terjauh umat manusia yang disebut Enterprise Station.

Enterprise Flight 2023 juga akan membawa dua satelit prototipe untuk konstelasi internet Amazon bernama Project Kuiper. Penerbangan pertama Enterprise Flight diharapkan menempuh jarak 150-300 juta kilometer jauhnya dari Bumi .

SPACE