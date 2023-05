Rilis Game Baru Mei Ini, dari Redfall sampai System Shock

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak yang sudah menantikan game baru di bulan Mei ini. Salah satu game yang paling dinantikan adalah sekuel terbaru The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom di platform Nintendo Switch. Banyak juga yang menunggu Redfall, The Lord of the Rings: Gollum, dan remake dari System Shock.

Dalam The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pemain dijanjikan petualangan epik melintasi darat dan langit Hyrule yang didorong oleh imajinasinya sendiri. Dalam sekuel The Legend of Zelda: Breath of the Wild ini, pemain akan melalui lanskap Hyrule yang luas dan pulau-pulau di langit. Bisakah kekuatan kemampuan baru Link dimanfaatkan untuk melawan kekuatan jahat yang mengancam kerajaan?

Redfall mengangkat dunia drakula dan pertempuran melawan dewa vampir. Darkest Dungeon 2 mengembalikan kisah perayap di penjara bawah tanah dengan menambahkan grafik 3D baru, mekanisme pertempuran, dan afinitas pahlawan yang menjanjikan menghadirkan semua jenis kegembiraan baru dan lebih banyak lagi kengerian.

Sedangkan The Lord of the Rings: Gollum adalah game petualangan yang berfokus pada narasi yang berpusat pada karakter kepribadian ganda J.R.R. Tolkien yang terkenal rumit. Game ini akan mengeksplorasi peristiwa yang terjadi antara penemuan Gollum tentang Cincin Utama dan awal kisah The Lord of the Rings.

Berikut ini game baru yang meluncur Mei 2023 ini,

2 Mei 2023:

Age of Wonders 4 - PS5, Xbox Series X|S, PC

Redfall - Xbox Series X|S, PC

Redfall. Epicgames

4 Mei 2023:

Ravenlok - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

8 Mei 2023:

Darkest Dungeon II - PC

Darkest Dungeon 2

9 Mei 2023:

Dokapon Kingdom: Connect - Switch

11 Mei 2023:

Fuga: Melodies of Steel 2 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

12 Mei 2023:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Switch

Ys IX: Monstrum Nox (Europe) - PS5

16 Mei 2023:

Trinity Trigger - PS4, PS5, Switch

23 Mei 2023:

Monster Menu: The Scavenger's Cookbook - PS4, PS5, Switch

After Us - PS5, Xbox Series X|S, PC

Farming Simulator 23 - Switch

Amnesia: The Bunker - PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Ghostpia Season One - Switch

Planet of Lana - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

25 Mei 2023:

The Lord of the Rings: Gollum - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Hello Neighbor: Search and Rescue - PSVR2

The Lord of the Rings: Gollum. Epicgames

30 Mei 2023:

System Shock - PC

To Hell with the Ugly - PC

