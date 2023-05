Apple Umumkan Final Cut Pro dan Logic Pro Akan Tersedia di iPad Akhir Mei

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple baru saja mengumumkan bahwa Final Cut Pro dan Logic Pro secara resmi akhirnya hadir di iPad. Final Cut Pro adalah perangkat lunak pengeditan video profesional Apple yang sebelumnya eksklusif untuk Mac. Hal yang sama juga untuk Logic Pro, perangkat lunak pengedit audio profesional Apple untuk Mac.

Mulai 23 Mei 2023, Final Cut Pro dan Logic Pro akan tersedia di iPad untuk pertama kalinya. Jika Final Cut Pro dan Logic Pro adalah pembelian satu kali di Mac, maka kedua aplikasi ini akan menggunakan harga langganan untuk versi iPad mereka.

Apple mengatakan Final Cut dan Logic untuk iPad telah dirancang dengan antarmuka sentuh pertama yang mengubah iPad menjadi studio seluler terbaik. “Kami sangat senang memperkenalkan Final Cut Pro dan Logic Pro untuk iPad, yang memungkinkan para pembuat konten untuk melepaskan kreativitas mereka dengan cara baru dan di lebih banyak tempat,” kata Bob Borchers, Wakil Presiden Apple untuk Worldwide Product Marketing.

Borchers mengatakan bahwa dengan seperangkat alat intuitif canggih yang dirancang untuk portabilitas, kinerja, dan antarmuka sentuh-pertama iPad, Final Cut Pro dan Logic Pro menghadirkan studio seluler terbaik.

Selama bertahun-tahun, Apple hanya menyediakan iMovie dan GarageBand versi iPad, tetapi alat ini tidak cocok untuk Mac tingkat profesional. Sebaliknya, Apple bersandar pada pengembang aplikasi pihak ketiga untuk menyediakan kebutuhan khusus yang diharapkan pengguna iPad dari perangkat lunak pengeditan video dan audio.

Final Cut Pro

Bagaimana penggunaan Final Cut Pro ? Final Cut Pro untuk iPad memperkenalkan antarmuka sentuh baru dan alat intuitif — membuka kunci alur kerja baru untuk pembuat video. Jog wheel baru membuat proses pengeditan lebih mudah dari sebelumnya dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dengan cara yang benar-benar baru. Mereka dapat menavigasi Garis Waktu Magnetik, memindahkan klip, dan membuat pengeditan cepat dengan bingkai akurat hanya dengan ketukan jari, dan dengan kedekatan dan intuisi gerakan Multi-Touch, mendorong kreativitas mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan Live Drawing, pengguna dapat menggambar dan menulis langsung di atas konten video menggunakan Apple Pencil. Di iPad Pro dengan M2, Apple Pencil hover membuka kemampuan bagi pengguna untuk melihat sekilas dan mempratinjau rekaman dengan cepat tanpa menyentuh layar.

Pengguna juga dapat mempercepat alur kerja dengan menambahkan Magic Keyboard atau Smart Keyboard Folio untuk menggunakan perintah tombol. Kreator dapat melihat dan mengedit video HDR dengan memanfaatkan layar Liquid Retina XDR di iPad Pro 12,9 inci dan menerapkan nilai warna dengan akurat menggunakan Mode Referensi.

Logic Pro

Logic Pro untuk iPad menggabungkan kekuatan Logic Pro dengan portabilitas iPad untuk membuka aplikasi pembuatan musik profesional all-in-one. Dengan gerakan Multi-Touch, pembuat musik dapat memainkan instrumen perangkat lunak dan berinteraksi secara alami dengan kontrol, serta menavigasi proyek yang rumit. Plug-in Tiles menempatkan kontrol yang paling berguna di ujung jari pembuatnya, membuatnya mudah untuk membentuk suara dengan cepat.

Ada juga mikrofon internal di iPad yang membuat pengguna dapat menangkap rekaman suara atau instrumen. Sedangkan, lima mikrofon berkualitas studio di iPad Pro membuat pengguna dapat mengubah hampir semua ruangan menjadi studio rekaman. Kreator juga dapat melakukan pengeditan presisi dan menggambar otomatisasi trek mendetail dengan Apple Pencil, dan menyambungkan Smart Keyboard Folio atau Magic Keyboard untuk menggunakan perintah tombol yang mempercepat produksi.

Pengguna iPad dapat membuka kunci Final Cut Pro dan Logic Pro di iPad seharga US$ 4,99 atau Rp 76.000/bulan atau US$ 49,99 atau Rp 762.000/tahun per aplikasi. Apple juga menawarkan uji coba gratis satu bulan untuk setiap aplikasi. Sebagai perbandingan, Final Cut Pro untuk Mac adalah pembelian satu kali sebesar US$ 299,99 atau Rp 4.500.000 dan Logic Pro seharga US$ 199,99 atau Rp 3.000.000.

Kedua aplikasi memerlukan rilis perangkat keras iPad terbaru untuk kompatibilitas. Final Cut Pro membutuhkan chip Apple M1 atau lebih baru dan Logic Pro membutuhkan chip A12 Bionic atau lebih tinggi.

