WWDC 2023 Digelar Mulai Hari Ini, Apple Reality Pro Jadi Bintang?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple Worldwide Developers Conference atau yang kerap disebut WWDC 2023, yang akan segera dibuka, merupakan acara terbesar dan terpenting Apple dalam satu dekade.

Pada WWDC 2023, Apple diharapkan untuk memperkenalkan pembaruan besar untuk pengguna iPhone dengan iOS 17 dan antarmuka yang didesain ulang untuk pengguna Apple Watch dengan watchOS 10. Diduga, yang paling menonjol adalah pengumuman dari headset Reality Pro dengan AR dan Fitur VR, plus platform perangkat lunak xrOS baru.

Waktu WWDC 2023

Baca Juga: Prediksi Perkembangan Fitur iPhone dengan iOS 17

WWDC 2023 akan dimulai pada Senin, 5 Juni. Apple akan membuka acara selama seminggu dengan keynote khusus pada 5 Juni pukul 10 pagi ET. Selama keynote ini, Apple akan mengumumkan pembaruan besar untuk iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Apple juga akan mengungkap headset Reality Pro dan platform perangkat lunak xrOS.

Keynote WWDC 2023 diperkirakan menjadi video yang direkam sebelumnya dengan nilai produksi tinggi, videografi Apple Park yang indah, dan penampilan dari beberapa eksekutif dan insinyur Apple.

WWDC 2023 tahun ini mencakup komponen tatap muka untuk pengembang dan anggota pers. Pengembang akan memiliki kesempatan untuk menghadiri keynote pada hari Senin, mengikuti tur Apple Park, dan menghadiri sesi khusus yang berfokus pada pengumuman Apple.

Masih ditanggal yang sama, Apple akan mengumumkan pemenang Apple Design Awards. Mengikuti keynote, Apple juga akan mengadakan Platform State of the Union, yang akan menawarkan detail lebih mendalam tentang pengumuman Apple.

Nonton WWDC 2023 dari rumah

Bagi mereka yang tidak hadir di Apple Park, Apple akan menyiarkan langsung semua WWDC melalui berbagai saluran. Anda dapat mendengarkan keynote WWDC melalui situs web Apple, aplikasi Pengembang Apple, aplikasi Apple TV, dan YouTube. Artinya, Anda dapat menonton melalui perangkat apa pun yang Anda miliki, termasuk iPhone, iPad, Mac, dan Apple TV.

Platform State of the Union akan tersedia untuk ditonton melalui aplikasi dan situs web Pengembang Apple pada pukul 13.30. PT/16:30 ET. Apple juga akan menyiarkan langsung Penghargaan Desain Apple pada 5 Juni pukul 18:30. PT/ 21:30 ET.

iOS 17

Diharapkan, akan ada pembaruan besar tahunan untuk pengguna iPhone, menghadirkan fitur baru, perubahan, perbaikan bug, dan banyak lagi.

Fitur-fitur baru seperti:

- Aplikasi Penjurnalan yang serba baru

- Mode "smart display" baru

- Fitur aplikasi Kesehatan Baru

- Sideloading dan toko aplikasi pihak ketiga

- Peningkatan ke aplikasi Wallet

- AirPlay dan SharePlay

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di luar apa yang dikabarkan, Apple kemungkinan memiliki fitur iOS 17 baru lainnya yang sedang dikerjakan. Sejauh ini, perusahaan cukup baik dalam mencegah sebagian besar detail perangkat lunaknya bocor. Ini berarti selalu ada elemen kejutan selama keynote WWDC saat Apple mengumumkan fitur dan perubahan baru.

iPadOS 17

Bagi pengguna iPad, Apple akan mengumumkan iPadOS 17 di WWDC tahun ini. Rumor menyebutkan iPadOS 17 cukup ringan. Menurut Bloomberg, iPadOS 17 akan menyertakan aplikasi Kesehatan. Ini akan menandai pertama kalinya Apple memperluas aplikasi Kesehatan di luar iPhone.

Ada beberapa fitur lain yang tampaknya masuk akal untuk iPadOS 17 tahun ini. Diduga Apple membawa opsi penyesuaian Layar Kunci, yang pertama kali datang ke iPhone sebagai bagian dari iOS 16, ke iPad tahun ini. Diharapkan ada aplikasi Penjurnalan iOS 17 hadir di iPad dengan iPad OS 17.

macOS 14

Mirip dengan iPadOS 17, tidak banyak rumor yang berseliweran untuk fitur ini. Pembaruan kemungkinan akan menyertakan beberapa fitur baru dari iOS 17, seperti semacam integrasi dengan aplikasi Journaling baru dan akses ke fitur Find My yang baru.

watchOS 10

Apple akan mengumumkan watchOS 10 untuk Apple Watch. Diharapkan menjadi pembaruan besar dengan antarmuka pengguna yang semuanya baru untuk Apple Watch. Menurut Mark Gurman dari Bloomberg, watchOS 10 akan menjadi "peningkatan yang cukup luas" yang berfokus pada "perubahan penting pada antarmuka pengguna".

tvOS 17 untuk Apple TV dan HomePod

Tidak ada rumor tentang apa yang diharapkan untuk pengguna Apple TV dan HomePod di WWDC tahun ini. tvOS 17 akan menjadi perangkat lunak terbaru untuk pengguna Apple TV, sedangkan Perangkat Lunak HomePod Versi 17 akan tersedia untuk HomePod dan HomePod mini.

MacBook Air 15 inci

Dalam hal perangkat keras baru di WWDC, Apple diperkirakan akan memperkenalkan MacBook Air 15 inci baru. Saat ini, MacBook Air hanya tersedia dalam satu pilihan ukuran layar 13,6 inci, dan ini akan menandai pertama kalinya Apple menawarkan versi layar lebih besar dari laptop paling populernya.

Studio Mac Baru

Salah satu rumor terkini untuk WWDC adalah bahwa Apple sedang menyiapkan versi baru dari Mac Studio dengan prosesor yang ditingkatkan di dalamnya. Menurut Bloomberg, Apple sedang menyiapkan dua desktop Mac baru dengan chip M2 Max dan M2 Ultra di dalamnya.

Apple Reality Pro dan xrOS

Mungkin, inilah yang paling seru di acara ini, yaitu memperkenalkan headset Reality Pro yang telah lama ditunggu-tunggu. Headset ini akan menawarkan kemampuan realitas campuran dan augmented reality serta menampilkan spesifikasi dan perangkat keras ultra-high-end.

Headset Reality Pro pertama Apple diperkirakan menjadi produk ultra-premium dengan harga sekitar US$ 3.000 atau sekitar Rp 44,7 juta. Headset ini akan menampilkan spesifikasi top-of-the-line, termasuk "konfigurasi tiga layar yang inovatif" dengan dua panel 4K Micro-LED. Apple juga sedang mengerjakan produk headset yang lebih terjangkau, tetapi diperkirakan tidak akan siap untuk produksi massal hingga setidaknya tahun 2025.

Acara Lainnya

Di WWDC tahun ini, Apple akan mengadakan sejumlah sesi dan workshop bagi developer untuk memperluas pemahaman mereka tentang xrOS. Ini termasuk topik seperti membuat aplikasi untuk headset, strategi untuk memindahkan aplikasi dari platform lain ke headset, pedoman desain untuk pengalaman realitas maya yang menarik, dan banyak lagi.

Tetapi meskipun Apple akan mengumumkan headset dan xrOS barunya di WWDC 2023, diperkirakan tidak akan tersedia untuk dibeli hingga akhir tahun ini.

9TO5MAC

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.