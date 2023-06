Top 3 Tekno Berita Kemarin: Sekolah Impian Putri Ariani, Gempa di Jogja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Kamis 9 Juni 2023, dipuncaki artikel profil Putri Ariani, pelajar asal Yogyakarta, yang raih Golden Buzzer di America's Got Talent. “Aku berharap dapat masuk ke Juilliard untuk program kuliahku,” ucapnya di hadapan para juri yang terdiri dari Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara.

Terpopuler kedua datang dari peristiwa gempa yang mengejutkan banyak warga Yogyakarta dan Jawa Timur selepas tengah malam. BMKG menjelaskan pusat gempa berkekuatan M5,8--diperbarui dari M6,0 dan 6,1-ini berada di laut di zona megathrust. Uniknya lokasi terdekat yang menjadi patokan episentrum, Pacitan, tak terguncang.

Prediksi cuaca Kamis dari BMKG menjadi berita terpopuler yang ketiga. Isinya, BMKG memberi peringatan dini untuk dampak potensi hujan, ombak 6 meter, dan banjir rob.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Kamis 9 Juni 2023, selegkapnya,

Putri Ariani, penyanyi asal Indonesia tengah menjadi perbincangan publik lantaran mendapat golden buzzer dari Simon Cowell di ajang America’s Got Talent (AGT) musim ke-18. Dengan menyanyikan lagu ciptaannya berjudul “Loneliness” dan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” yang dipopulerkan oleh Elton John, dia pun berhasil melaju ke babak semifinal AGT 2023.