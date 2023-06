300 Nama Squad Mobile Legends Keren

TEMPO.CO, Jakarta - Mobile Legends (ML) sangat unik dengan ciri khas nama-nama squad yang unik hingga memotivasi. Sebetulnya, nama yang diatur untuk ditampilkan pada akun-akun pemain ML mencitrakan jati diri pemain maupun grup. Nama yang Anda pakai pun akan memudahkan pemain lain mengingat siapa Anda. Lalu, kemungkinan membuka besar potensi undangan untuk war bersama. Tidak peduli apakah Anda noob atau pro player karena nama yang unik cukup mengesankan. Mana nama squad yang akan Anda pilih berikut ini?

Nobles: Bangsawan

Phobia: Fobia

Misery (MSR): Penderitaan

Tenka goken: Lima pedang langit

Symphony of the Death (SoD): Paduan suara kematian

Take Us to Throne (TUT) Bawa kami ke tahta

Broken Law Team: Tim hukum yang rusak

Tearjearker (TJK): Pengkhianat

Orion: batas

Thousands Lord: Ribuan Tuhan

Evil Is Not Evil: Kejahatan itu tidak jahat

Oriol: emas

Ove: teror

Palmiro: peziarah

Thunder Bolt: Baut petir

Infinite Man (IFM): Manusia Tidak Terbatas

Celestial Dragon: Naga bangsawan

Death Logistic (DLO): Paket Logistik kematian

One Handed (ONE): Cukup satu tangan

Thunder Warriors: Prajurit petir

Five Dollars Man (DM5): Manusia 5 Dolar

Osiris: dewa kematian

Total Annihilation: Pemusnahan total

Angels Squad: Skuad malaikat

Tensai: Jenius

Black Gangster: Gangster hitam

Kukuho: Warisan nasional Jepang

Black Sun: Matahari hitam

Bomber Assassins: Pembunuh pengebom

Fairy Tale Exist: Dongeng peri itu ada

Global Warfare: Peperangan global

Dark Torpedo: Torpedo hitam

Money Always Right: Uang selalu benar

Shark Killer: Pembunuh hiu

Blue Whale: Paus biru

Brass Monkeys: Monyet yang kurang ajar

Today Execution (TE): Eksekusi hari ini

Unknown Champions (UC): Juara tidak diketahui

Urban Legend (ULG): Legenda urban

Lapis Lazuli (LLZ): Batu Metamorf yang Berwarna Biru

Quartz (QTZ) : Batu Kristal yang Sangat Keras Berwarna Bening