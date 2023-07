Science Camp FOSCA untuk Pelajar Kembali Hadir Setelah 7 Tahun Vakum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Forum of Scientist Teenagers (FOSCA) akan mengadakan Science Camp 2023 bagi pelajar tingkat KIR SMA/SMK/MA se-Jabodetabek pada 3-7 Juli 2023 di Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu–Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III.

Tahun ini kegiatan itu mengangkat tema “Back on Track with Inspiration from Nature (CONTRACTION)”, yang memiliki makna "Kembali ke Jalur dengan Inspirasi dari Alam". FOSCA sendiri berada di bawah Himpunan Astronomi Amatir Jakarta (HAAJ) yang merupakan klub binaan Planetarium dan Observatorium Jakarta.

Menurut Ananda Reza, Ketua HAAJ, acara utama dari kegiatan tersebut adalah latihan dasar penelitian. “Peserta akan mempelajari empat jenis objek penelitian, yaitu penyu, lamun, mangrove dan coral,” ujar pria yang akrab disapa Andre itu lewat pesan singkat, 1 Juli 2023.

Selain itu, ia membanggakan kegiatan ini kembali hadir untuk melatih remaja melaksanakan penelitian ilmiah yang terkait dengan lingkungan sekitarnya. “Sudah tujuh tahun vakum,” jelasnya.

Science Camp menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan FOSCA sejak 2009 hingga 2016. Namun, selama periode 2017 hingga 2022 Science Camp tertunda untuk dilaksanakan. Pada tahun 2023 FOSCA bermaksud menjalankan kembali program Science Camp guna meningkatkan kemampuan anggota dalam berbagai bidang penelitian.

Menurutnya, tujuan dilaksanakannya kegiatan Science Camp 2023 adalah untuk memperkenalkan berbagai bidang keilmuan yang menjadi fokus penelitian pada kegiatan ini, memperkenalkan metode penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah, serta meningkatkan potensi siswa di bidang iptek di masa mendatang.

Kesiapan Acara

Muhammad Rifa'i Syandana Hafiz, Ketua Umum FOSCA, mengatakan kegiatan sudah diorganisir dengan sebaik mungkin. “Sudah 90 persen sudah siap, mulai dari transportasi pp, lokasi kegiatan, penginapan, logistik, dan acara, serta koordinasi dengan pihak TNKpS,” ujar seswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 3 Bogor itu.

Jumlah peserta yang akan berangkat 24 orang, termasuk pembimbing dari FOSCA dan HAAJ. Rifa’i menyebut pelajar kelas 9-11 terdiri dari 9 perempuan dan 9 laki-kaki tertarik mengikuti kegiatan ini. Peserta sendiri lebih banyak berasal dari Jakarta, selain dari Bogor dan Bekasi. Peserta yang mengikuti Science Camp 2023 ini dikenakan biaya sebesar Rp 675 ribu.

Acara

Peserta akan diajak melakukan pelatihan metodologi di bidang IPATek yang dilakukan melalui pemberian materi di dalam ruangan selama satu hari serta membentuk kelompok-kelompok kecil penelitian agar peserta dapat belajar bekerja sama.

Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penelitian lapangan. Peserta selanjutnya diajak diskusi antar dan intra kelompok untuk memperluas wawasan dan perspektif peserta untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. Terakhir, dilakukan presentasi untuk memperlihatkan laporan penelitian serta dibuka sesi tanya jawab.

Pada susunan acara terlihat peserta berangkat ke Pulau Pramuka melalui pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Peserta tinggal di sebuah wisma dan dalam tiap kegiatan tak lupa melakukan ibadah.

