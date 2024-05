10 Beasiswa Luar Negeri yang Buka Pendaftaran Mei 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuliah di luar negeri dengan beasiswa menjadi salah satu impian para pelajar di Indonesia. Institut Statistik (UIS) Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) melaporkan bahwa Australia, Malaysia, dan Amerika Serikat menjadi tiga tujuan teratas pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri pada 2022.

Setiap tahunnya, berbagai jenis beasiswa ditawarkan oleh sejumlah lembaga, baik untuk jenjang sarjana (S1), magister (S1), maupun doktor (S3). Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk biaya studi penuh (fully funded) dan keuntungan-keuntungan lain untuk menunjang hidup mahasiswa di tanah perantauan.

Daftar Pendaftaran Beasiswa Luar Negeri Mei 2024

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa program beasiswa luar negeri untuk berbagai jenjang pendidikan tinggi pada Mei 2024:

1. Bocconi Graduate Merit Awards

Bocconi University di Milan, Italia, menyediakan penghargaan prestasi pascasarjana untuk mahasiswa program magister sains. Penghargaan Merit mencakup pembebasan biaya kuliah dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk seluruh durasi studi reguler asalkan persyaratan mampu dipenuhi.

Profil pelamar yang dapat dipertimbangkan untuk menerima Bocconi Graduate Merit Awards adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik. Batas waktu penerimaan aplikasi beasiswa adalah 18 April dan 23 Mei 2024.

2. DAAD Helmut-Schmidt Masters Scholarship

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) menawarkan beasiswa program Helmut-Schmidt untuk Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Jerman. Beasiswa itu diberikan kepada program magister terpilih di Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Duisburg-Essen, Willy Brandt School of Public Policy di University of Erfurt, Universitat Magdeburg, Hochschule Osnabrück, dan University of Passau.

Peraih beasiswa DAAD dalam program Helmut Schmidt dibebaskan dari biaya kuliah. Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan asuransi kesehatan di Jerman, tunjangan perjalanan, dan keuntungan lain. DAAD menerima aplikasi beasiswa hingga 31 Juli 2024.

3. DAAD Scholarships

DAAD juga menawarkan beasiswa master bagi lulusan asing dari negara berkembang dan negara industri baru. Apabila sesuai dengan ketentuan, maka pelamar juga dapat diarahkan untuk mengambil gelar doktor dan meraih kualifikasi PhD di Jerman.

Beasiswa mencakup biaya bulanan sebesar 934 euro untuk mahasiswa magister dan 1.300 euro untuk kandidat doktor. Selain itu, terdapat keuntungan-keuntungan lainnya, seperti asuransi kecelakaan dan kesehatan dan tunjangan perjalanan. Penerimaan aplikasi dibuka hingga Agustus dan Oktober 2024.

4. Glenmore Medical Postgraduate Scholarship

Beasiswa pascasarjana medis Glenmore menanggung biaya kuliah penuh mahasiswa selama masa studi. Sesuai dengan namanya, calon penerima merupakan mahasiswa jurusan kesehatan manusia di University of Edinburgh, Skotlandia. Penerimaan aplikasi beasiswa tersebut dibuka hingga 30 Mei 2024.

5. Heinrich Boll Scholarships

Heinrich Boll Foundation memberikan beberapa beasiswa kepada mahasiswa internasional untuk meraih gelar master atau PhD di Jerman. Nilai beasiswa yang diberikan sekitar 934 euro untuk program magister non-Uni Eropa dan 1.200 euro untuk studi PhD, belum termasuk keuntungan lain. Batas waktu pendaftaran Heinrich Boll Scholarship hingga 1 September 2024.

6. K.C. Kuok Scholarship

Monash University menawarkan beasiswa Khoon Chen Kuok kepada calon mahasiswa yang kurang beruntung secara finansial untuk meraih gelar sarjana. Total nilai beasiswa yang digelontorkan mencapai 360.000 dolar Australia selama empat tahun. Pendaftaran K.C. Kuok Scholarship dibuka mulai 19 April hingga 21 Juli 2024.

7. Post-graduate Scholarship Programme di Chulabhorn Graduate Institute (CGI)

CGI menawarkan program interdisipliner, termasuk gelar master dan doktor dengan fokus pada bidang ilmu biologi terapan, toksikologi lingkungan, dan kesehatan lingkungan. Cakupan beasiswa meliputi biaya kuliah, tiket pesawat, visa, akomodasi, tunjangan bulanan, dan lain-lain. Pendaftaran beasiswa pascasarjana di Thailand itu dibuka hingga 30 September 2024.

8. Program Mahasiswa Asing Fulbright

Program Fulbright memungkinkan mahasiswa pascasarjana, profesional muda, dan seniman dari luar negeri untuk belajar dan melakukan penelitian di Amerika Serikat. Umumnya, hibah mendanai biaya kuliah, tunjangan hidup, tiket pesawat, dan asuransi kesehatan. Pembukaan pendaftaran dilaksanakan sekitar Februari hingga Oktober 2024.

9. Schwarzman Scholars

Beasiswa Schwarzman membuka pendaftaran bagi pelamar global hingga 12 September 2024 untuk menempuh studi S2 di Tsinghua University. Beasiswa penuh di Cina itu mencakup biaya pendidikan, asrama dan makan, perjalanan dalam negeri, buku pelajaran, laptop Lenovo, asuransi kesehatan, hingga biaya hidup.

10. Singapore International Graduate Award

Pemerintah Singapura memberikan penghargaan kepada mahasiswa internasional dengan hasil akademik baik untuk melakukan penelitian di berbagai lembaga bergengsi, seperti National University of Singapore (NUS); Nanyang Technological University (NTU); dan Agency for Science, Technology, and Research (A*STAR). Beasiswa diberikan untuk program PhD dalam ilmu biomedis, teknik, dan ilmu fisika.

Penghargaan yang dimaksud berupa dukungan keuangan studi PhD hingga empat tahun, termasuk biaya kuliah penuh, gaji bulanan sekitar 2.700 sampai 3.200 dolar Singapura, tunjangan penyelesaian sebesar 1.000 dolar Singapura, dan hibah tiket pesawat hingga 1.500 dolar Singapura. Aplikasi beasiswa ini dibuka hingga 1 Juni 2024.

MELYNDA DWI PUSPITA

