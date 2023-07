5 Universitas Luar Negeri Favorit Pendaftar Beasiswa LPDP, Dari Australia sampai Belanda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu beasiswa pilihan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.

Menurut akun Instagram @lpdp_ri, ada lima perguruan tinggi luar negeri yang memiliki pendaftar beasiswa terbanyak Beasiswa LPDP. Ada universitas Australia sampai Belanda.

Berikut kampus-kampus luar negeri dengan penerima beasiswa atau awardee LPDP terbanyak:

1. The University of Melbourne, Australia

Penerima beasiswa: 673

The University of Melbourne adalah salah satu universitas top di Australia. Berdasarkan peringkat tahun 2023 versi Times Higher Education (THE), universitas ini menempati posisi pertama terbaik se-Australia dan ke-34 sedunia. Sedangkan menurut QS World University Rankings 2024, University of Melbourne berada di posisi ke-14 terbaik sedunia.

Selain pamornya sebagai salah satu universitas terbaik, University of Melbourne merupakan universitas tertua kedua di Australia dan tertua di negara bagian Victoria. Didirikan pada 1853, universitas ini tergabung dalam Group of Eight (Go8), delapan universitas terkemuka yang konsisten menempati peringkat tertinggi di Australia.



2. Wageningen University & Research, Belanda

Penerima beasiswa: 669

Wageningen University & Research atau disingkat WUR merupakan universitas riset di Belanda. Sebagai universitas riset, WUR memfokuskan penelitian pada masalah ilmiah, sosial dan komersial di bidang ilmu kehidupan dan sumber daya alam.

Universitas ini dikenal luas atas program studi pertanian, kehutanan, dan lingkungannya. Dalam peringkat dunia, WUR menempati posisi pertama di bidang pertanian dan kehutanan menurut QS World University Rankings 2023 serta peringkat kedua dalam bidang ilmu lingkungan.

3. University College London, Inggris

Penerima beasiswa: 658

University College London (UCL) menempati peringkat kesembilan dalam urutan universitas terbaik sedunia menurut QS World University Rankings 2024. Dibandingkan dengan universitas lain di Inggris, UCL berada di posisi keempat di bawah University of Cambridge, University of Oxford dan Imperial College London.

Terletak di pusat kota London, UCL terdiri atas lebih dari 16 ribu staf dan 50 ribu mahasiswa dari lebih dari 150 negara. Universitas yang didirikan 197 tahun lalu ini memiliki 30 peraih Nobel di antara alumni dan stafnya.

4. The University of Manchester, Inggris

Penerima beasiswa: 487

Selain UCL, University of Manchester menjadi universitas di Inggris lainnya yang menjadi tujuan favorit penerima Beasiswa LPDP. Universitas negeri riset ini merupakan ke-32 terbaik di dunia menurut QS World University Rankings 2024 dan keenam terbaik di Inggris.

Berdasarkan situs resminya, University of Manchester merupakan satu-satunya universitas di dunia yang menempati peringkat sepuluh besar dalam Times Higher Education Impact Rankings selama lima tahun berturut-turut.

Universitas ini merupakan red brick university salah satu dari sembilan universitas negeri yang didirikan di kota industri besar Inggris pada abad ke-19.

5. Monash University, Australia

Penerima beasiswa: 468

Berlokasi di Melbourne, Australia, Monash University memiliki kampus di lima negara lain termasuk Indonesia. Bersama dengan University of Melbourne, Monash University merupakan bagian dari Group of Eight (Go8).

Dibandingkan dengan universitas lain di dunia, Monash menjadi 50 besar terbaik menurut QS World University Rankings 2024 menempati posisi ke-42. Sedangkan di seluruh Australia, Monash menempati posisi kelima terbaik.

