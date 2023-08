10 Kampus Indonesia yang Buka Double Degree, Ini Jurusan yang Tersedia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa perguruan tinggi Indonesia telah membuka program double degree dengan berbagai jurusan yang dapat dipilih mahasiswa. Double degree merupakan program yang dapat ditempuh mahasiswa jika ingin memiliki dua gelar sekaligus dalam sekali masa studi yang sama. Program ini juga memberikan akses pada mahasiswa untuk menempuh dua program studi yang berbeda sesuai dengan minat masing-masing. Berikut 10 kampus yang membuka program double degree dan jurusannya:

Universitas Gadjah Mada (UGM)

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, menyediakan program double degree yang memperbolehkan mahasiswa untuk membuat tesis gabungan di universitas luar negeri yang telah dipilih. Beberapa jurusan yang tersedia dengan program ini seperti Hukum, Sosiologi, Hubungan Internasional, dan Biologi. Selain itu, UGM juga telah menjalin kerjasama di berbagai universitas luar negeri seperti Universitas Keio, Universitas Flinders, dan Universitas Takushoku.

Universitas Telkom

Universitas Telkom menjadi salah satu perguruan tinggi swasta dengan program studi industri terbaik di Indonesia. Kampus ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat double degree melalui program kelas internasional. Mahasiswa dapat mengikuti program double degree di Universitas Telkom dengan gelar sarjana teknik dan gelar sarjana lainnya di kampus luar negeri pilihan. Sistem pelaksanaannya yakni mahasiswa akan menjalankan semester 1–6 di Universitas Telkom dan semester 7–8 di luar negeri.

Universitas Airlangga (UNAIR)

Universitas Airlangga sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia juga membuka program double degree. Program double degree di Universitas Airlangga (UNAIR) dinamakan International Undergraduate Program (IUP). Salah satu kampus di Jawa Timur ini menyediakan 9 opsi jurusan yang dapat dipilih yakni studi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Farmasi, Psikologi, Akuntansi, Hukum, Manajemen, dan Ekonomi Islam.

Universitas Bina Nusantara (BINUS)

Universitas Bina Nusantara (BINUS) membuka program double degree bagi dengan menawarkan program studi di bidang Management Information Systems, Computer Sciences and Mathematics, dan Computer Science and Statistics.

Selain itu, BINUS juga memberikan pilihan karier melalui program gelar ganda ini, yaitu consultant, system designer, UX designer, dan data scientist

Universitas Indonesia (UI)

Universitas terbaik nomor 1 di Indonesia berdasarkan QS World Rankings, Universitas Indonesia, juga membuka program double degree untuk mahasiswanya. Persyaratannya yakni mahasiswa harus masuk Kelas Internasional UI agar bisa direkomendasikan untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri dan mendapat gelar internasional. Kelas Internasional UI menawarkan pada jenjang S1 dan jenjang S2. Jurusan yang ditawarkan dalam program ini antara lain Kedokteran, Kedokteran Gigi, Teknik, Ilmu Komputer, Psikologi, Ekonomi dan Bisnis, dan Hukum.

Universitas Esa Unggul

Universitas Esa Unggul merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi ini juga menawarkan program double degree S1. Kampus ini memiliki sistem pelaksanaan program selama dua tahun di Universitas Esa Unggul dan tahun-tahun selanjutnya di kampus internasional pilihan.

Perguruan tinggi swasta ini bekerjasama dengan beberapa universitas luar negeri seperti Birmingham City University, Asia University Taiwan, Southern Cross University Australia, dan Nanjing Xiaozhuang University China.

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) menawarkan program double degree kepada mahasiswa ITS yang terdaftar dalam International Undergraduate Program (IUP). Berbeda dari perguruan tinggi lainnya, ITS menyediakan program double degree untuk S1 hingga S3. Jurusan yang ditawarkan dalam program ini antara lain dalam studi teknik, sistem informasi, dan manajemen melalui program double degree ITS lengkap dengan elective course yang bisa dipilih

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) membuka program double degree untuk mahasiswanya dengan sistem langsung menuju perguruan tinggi luar negeri setelah semester kedua. Menariknya, mahasiswa yang mengikuti program ini tidak dikenakan biaya UKT di UMS selama berkuliah di luar negeri untuk mendapat gelar ganda. UMS memiliki beberapa pilihan perguruan tinggi seperti Youngsan University dan NDHU Taiwan.

Universitas Islam Indonesia (UII)

Universitas Islam Indonesia (UII) yang sebelumnya dikenal sebagai Sekolah Tinggi Islam (STI) membuka program double degree yang telah terakreditasi dengan masa studi yang dapat ditentukan sendiri oleh mahasiswa. UII telah memberi opsi beberapa universitas luar negeri yang dapat dipilih oleh mahasiwa seperti di University of Queensland, Zhejiang University, Youngsan University, Fatih Sultan Mehmet Vakif University, dan Saxion University of Applied Sciences.

Universitas Brawijaya (UB)

Perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Malang, Jawa Timur ini memiliki program double degree untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang S2 dari S1. Di Universitas Brawijaya, ada 20 jurusan yang ditawarkan dalam program gelar ganda yang diselenggarakan UB seperti Administrasi Publik, Teknik Sipil, Manajemen, Ilmu Komputer, Fisika, Matematika, dan Ilmu Ternak.

