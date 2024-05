5 Game Android Terbaru Berbagai Genre

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Game mobile diramaikan dengan kehadiran berbagai judul permainan baru bagi para pengguna Android. Beragam genre, mulai dari aksi penuh, petualangan, hingga simulasi memasak. Apa saja?

1. Solo Leveling: Arise

Dirilis oleh Netmarble pada 3 Mei 2024. Berdasarkan seri manhwa populer, Solo Leveling: Arise menawarkan pengalaman bermain dengan grafis 3D dan gameplay yang menantang. Pemain merasakan sensasi menjadi seorang pemburu atau hunter dan melawan berbagai monster dengan kekuatan yang luar biasa.

2. Dumb Ways to Survive

Game ini dirilis oleh Netflix pada 30 April 2024, Dumb Ways to Survive menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan menghibur. Pemain harus bertahan hidup dalam berbagai situasi yang konyol dan lucu.

3. Warung Seblak Nusantara

Dirilis pada 30 April 2024, game ini menawarkan pengalaman bermain yang berbeda. Dengan fokus kuliner Indonesia, pemain bisa menjalankan warung seblak mereka sendiri dan berinteraksi dengan berbagai karakter. Game ini juga menawarkan berbagai resep autentik yang bisa dipelajari oleh pemain

4. Devil May Cry: Peak of Combat

Dirilis pada 10 April 2024, game ini adalah adaptasi dari seri game populer Devil May Cry. Dengan grafis yang memukau dan gameplay yang menantang, Devil May Cry: Peak of Combat telah menjadi favorit di kalangan penggemar seri. Pemain bisa merasakan sensasi menjadi pemburu melawan berbagai iblis dengan kombinasi serangan yang spektakuler.

5. Final Fantasy VII Ever Crisis

Dirilis oleh Square Enix pada 13 Maret 2024, game ini adaptasi dari game konsol klasik yang sangat populer. Dengan cerita yang mendalam dan gameplay yang menarik, Final Fantasy VII Ever Crisis telah memikat banyak penggemar baru dan lama.

