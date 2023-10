Hasil Riset Guru Besar IPB University, 9 Tanaman ini Berpotensi Jadi Herbal Antiobesitas dan Antidiabetes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui riset yang dilakukannya, Guru Besar IPB University Hasim memperoleh 10 tanaman terbaik di Indonesia yang memiliki potensi antiobesitas. Riset panjang yang dilakukannya juga menemukan 6 jenis herbal antidiabetes.

Hasim menyebut 10 jenis tanaman antiobesitas adalah daun kelor, daun kemangi, daun asam jawa, buah asam gelugur, rimpang lengkuas, rimpang kencur, daun kumis kucing, daun jambu biji, serai wangi dan kayu secang. “Hasil meta-analisis kami, diperoleh 10 tanaman tersebut merupakan tanaman terbaik di Indonesia yang memiliki potensi antiobesitas,” kata dia dikutip dari laman IPB University, Jumat, 20 Oktober 2023.

Adapun enam jenis herbal dengan potensi antidiabetes adalah angkak dan bekatul, batang kayu ular, daun murbei, kulit kopi arabika gayo dan daun serai wangi.

Hadim menjelaskan penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode in silico, in vitro dan in vivo dengan menggunakan tikus sebagai hewan coba. Ia juga mencari irisan dari tanaman potensi obat herbal antiobesitas dan antidiabetes yang terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam lima tahun terakhir (2019-2023).

Dari irisan tersebut, diperoleh potensi herbal yang memiliki aktivitas antiobesitas sekaligus antidiabetes. Herbal tersebut antara lain daun jati belanda, kunyit madu, lidah buaya, teh hijau, meniran hijau, daun binahong, mahkota dewa, propolis dan kulit manggis.

Hasim mengatakan riset terkait antiobesitas dan antidiabetes mellitus harus terus dilakukan mengingat prevalensi kedua penyakit tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat, baik di dunia maupun di Indonesia. Di dalam negeri, angka obesitas mencapai 21,8 persen pada 2018 dan diabetes sebesar 10,6 persen (pada 2021 untuk umur 20-79 tahun). Terlebih, obesitas juga dapat mengakibatkan peningkatan mortalitas dan morbiditas yang signifikan terkait dengan penyakit kardiovaskular (jantung koroner, hipertensi dan stroke).

