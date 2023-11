Samsung Galaxy S23 Ultra Raih 'Gadget of the Year' di Indonesia Gadget Award 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Galaxy S23 Ultra dinobatkan sebagai "Gadget of the Year" dalam ajang Indonesia Gadget Award (IGA) 2023 yang digelar oleh Gizmologi dan GadgetDiva di Jakarta, Selasa malam, 14 November 2023.

"Gadget of the Year" merupakan penghargaan puncak pada ajang yang kali kedua diadakan setelah sebelumnya digelar perdana pada 2021 secara daring.

Chief Editor Gizmologi Bambang Dwi Atmoko mengatakan ajang ini merupakan perayaan terhadap inovasi teknologi yang dihadirkan oleh pelaku industri sepanjang tahun ini.

"Ini merupakan sebuah perayaan inovasi dari teknologi yang dihadirkan tahun ini," ujar Bambang dalam sambutannya pada acara tersebut.

Terdapat 20 penghargaan lainnya yang diberikan pada ajang Indonesia Gadget Award 2023. Pada kategori smartphone untuk bisnis, Samsung Galaxy Z Fold 5 berhasil menyabet gelar "Best Smartphone for Business", sedangkan Lenovo ThinkPad Z13 meraih penghargaan "Best Laptop for Business".

Dalam dunia gaming, ROG Zephyrus Duo 16 GX650 dinobatkan sebagai "Best Gaming Laptop", sedangkan ROG Phone 7 meraih predikat "Best Gaming Smartphone".

Adapun Infinix GT10 Pro terpilih sebagai "Best Value Smartphone for Gaming". Ponsel ini dinilai menawarkan pengalaman gaming yang kompetitif dengan harga terjangkau.

Selanjutnya, Samsung Galaxy S23 Ultra dan Samsung Galaxy A34 5G masing-masing meraih "Best Smartphone for Creators" dan "Best Value Smartphone for Creators". Sedangkan Asus VivoBook 14X OLED dinobatkan sebagai "Best Laptop for Creators".

Dalam dunia edukasi, VivoBook Go 14 dan Redmi Pad SE masing-masing memenangkan "Best Laptop for Education" dan "Best Tablet for Education".

Berbagai perangkat wearable turut bersaing dalam kategori "Best Smartwatch" dan "Best Value Smartwatch", di mana Huawei Watch GT 4 dan Redmi Watch 3 Active muncul sebagai pemenang.

Di sektor audio, JBL Tour Pro 2 mendapatkan penghargaan sebagai "Best Audio Devices". Sedangkan untuk hiburan di rumah, Samsung Smart TV meraih gelar "Best Smart TV".

Tidak hanya gadget, penghargaan juga diberikan pada solusi keamanan dan inovasi di rumah. Bardi mendapatkan penghargaan sebagai "Best Home Security", sementara LG Wash Tower diakui sebagai "Innovative Home Appliances".

Sejumlah perusahaan telekomunikasi juga meraih penghargaan, termasuk Indihome by Telkomsel sebagai "The Most Innovative Internet Provider", Indosat Ooredoo Hutchison sebagai "The Most Innovative Telco Operator", dan XL Satu sebagai "Most Innovative FMC (Fixed Mobile Convergence)".

Terakhir, kategori khusus "Gadget for Woman" diberikan kepada Garmin Vivoactive 5.

