Mengenal MIT, Kampus Terbaik Sedunia Versi QS World University Rankings 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) merilis ranking kampus terbaik yang ada di dunia. Dalam QS World University Rankings 2024, institut teknologi ternama asal Amerika Serikat, Massachusetts Institute of Technology (MIT), menduduki peringkat pertama sebagai kampus terbaik sedunia.

Dilansir dari mit.edu, MIT merupakan kampus riset yang bertempat di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. MIT telah berdiri sejak 1861. MIT didirikan oleh seorang ilmuwan bernama William Barton Rogers.

Ia menekankan bahwa kompetensi profesional dapat diraih melalui pengajaran dan melakukan penelitian yang fokus perhatiannya pada masalah yang ada di dunia nyata. Sejak saat itu, MIT telah berperan dalam perkembangan ilmu dan teknologi modern.

Dikutip dari Schoters, saat ini MIT merupakan institusi riset swasta yang berlokasi di kota Cambridge tepat di seberang Sungai Charles dari distrik Bay di Boston, Amerika Serikat. Luas kampus MIT diperkirakan mencapai 168 hektare.

MIT memiliki lima kampus dan satu program kerja sama dengan World Hole Oceanographic Institution (WHOI). Jika ditotal, MIT terdiri dari 32 departemen yang dikhususkan pada bidang sains dan teknologi. Selain bidang sains dan teknologi, MIT juga mengembangkan cabang ilmu lainnya.

Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, MIT membuka cabang ilmu seperti biologi, politik, ekonomi, dan manajemen. MIT membangun lima departemen utama, yaitu The Department of Architecture, The Department of Urban Studies and Planning, The Media Laboratory, The Center for Real Estate, dan The Program in Art, Culture and Technology.

Dalam lima departemen tersebut, MIT menawarkan 44 program studi S1. Di antaranya teknik sipil, teknik mesin, arsitektur, metalurgi, elektro, perencanaan tata kota, biologi, ilmu komputer, rekayasa biologi, komputasi dan sistem biologi, sistem rekayasa, amtematika, fisika, sains dan teknologi nuklir, aeronautics, ilmu otak dan kognitif, ekonomi bisnis, sejarah, politik, ilmu kesehatan dan teknologi, serta masih banyak lainnya.

Selain S1, MIT juga membuka program pascasarjana yang komprehensif dan gelar yang variatif. Contoh program pascasarjana favorit di MIT adalah Master of Science, Doctor of Philosophy, Doctor of Science, Master of Architecture, Master of Business Administration, Master of Finance, dan Master of Engineering.

Kecemerlangan MIT dibuktikan dengan sepak terjangnya di bidang penghargaan akademik. MIT dikenal sebagai lembaga perguruan tinggi peraih Nobel. Hingga saat ini, total ada 52 ilmuwan asal MIT yang berhasil memperoleh National Medal of Science. Tak hanya itu, 45 orang lainnya berhasil meraih penghargaan Rhodes Scholars.

Banyaknya penghargaan dan kontribusi MIT membuatnya menjadi langganan kampus terbaik sedunia. Di lembaga QS, MIT telah memenangkan empat kali penghargaan kampus terbaik sedunia berturut-turut sejak 2020. Ketenaran MIT di kancah global juga membuat lulusannya diminati oleh industri ataupun lembaga-lembaga riset.

