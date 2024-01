Ilmuwan Simpulkan Fosil New Mexico Spesies Tyrannosaurus Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para ilmuwan yang meneliti kembali sebagian tengkorak yang pertama kali digali pada tahun 1983 di tenggara New Mexico, telah menyimpulkan bahwa fosil itu mewakili spesies baru Tyrannosaurus.

Spesies ini predator puncak yang menakutkan dari Amerika Utara bagian barat pada senja zaman dinosaurus, yang mendahului T. rex, yang sangat terkenal.

Perbedaan halus dari Tyrannosaurus rex yang diamati pada tengkoraknya pantas untuk mengenali dinosaurus itu sebagai spesies terpisah. Binatang ini disebut Tyrannosaurus mcraeensis yang hidup beberapa juta tahun sebelum T. rex.

Ukurannya pun sebanding, kata para peneliti pada hari Kamis waktu Amerika Serikat atau Jumat, 12 Januari 2024 WIB. Tengkorak itu sebelumnya diidentifikasi sebagai T. rex.

Peneliti lain menyatakan keraguan bahwa fosil itu mewakili spesies Tyrannosaurus baru. Mereka mengatakan bahwa perbedaan antara tengkorak tersebut dan tengkorak T. rex lainnya biasa-biasa saja. Mereka menyatakan kesimpulan penelitian bahwa fosil itu bertarikh 71-73 juta tahun lalu bermasalah.

T. rex telah menjadi satu-satunya spesies dari genus Tyrannosaurus yang dikenali sejak dinosaurus pertama kali dideskripsikan pada tahun 1905. Genus adalah pengelompokan organisme terkait yang lebih luas daripada spesies.

Fosil T. rex berasal dari beberapa juta tahun sebelum asteroid menghantam Bumi 66 juta tahun yang lalu, yang menyebabkan kehancuran bagi dinosaurus.

Bagian pertama tengkorak New Mexico ditemukan di dekat dasar Kettle Top Butte pada tahun 1983, dan lebih banyak lagi yang ditemukan kemudian.

Ahli paleontologi Anthony Fiorillo, direktur eksekutif New Mexico Museum of Natural History & Science dan salah satu penulis penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports, mengatakan sekitar 25% tengkorak telah dikumpulkan. Sebagian besar tempurung otak dan rahang atas hilang.

"Dibandingkan dengan T. rex, rahang bawah lebih dangkal dan lebih melengkung ke arah belakang. Tanduk tumpul di atas mata lebih rendah dibandingkan T. rex," kata ahli paleontologi Nick Longrich dari University of Bath di Inggris, salah satu peneliti. .

"Ini merupakan sifat spesies yang perbedaannya cenderung tidak kentara. Kuncinya adalah mereka konsisten. Kami mengamati banyak T. rex yang berbeda, dan hewan kami secara konsisten berbeda dari setiap T. rex yang diketahui, di setiap tulang," kata Longrich.

Rahang spesies dinosaurus yang baru diidentifikasi Tyrannosaurus mcraeensis dalam tampilan lateral (atas) dan medial (bawah), dari fosil di New Mexico Museum of Natural History & Science di Albuquerque, New Mexico, AS Nick Longrich /Handout via REUTERS

Para peneliti mengatakan perbedaan itu melibatkan sifat-sifat penting. Fiorillo mencatat bahwa ciri di atas mata Tyrannosaurus telah ditafsirkan penting dalam seleksi seksual.

“Jadi, perbedaan ini menyiratkan hewan kita makan dengan cara berbeda dan mungkin memilih pasangan secara berbeda dibandingkan Tyrannosaurus rex yang lebih terkenal,” kata Fiorillo.

Tyrannosaurus memiliki kepala yang besar, kekuatan gigitan yang luar biasa, berjalan dengan dua kaki yang kuat, dan memiliki lengan yang lemah. Mungkin T. rex terbesar yang diketahui adalah spesimen bernama Sue di Field Museum di Chicago, dengan panjang 40-1/2 kaki (12,3 meter).

Para peneliti mengatakan keberadaan T. mcraeensis mengubah pemahaman tentang asal usul Tyrannosaurus. Para peneliti mengatakan T. mcraeensis lebih besar dari kerabat dekat Tyrannosaurus lainnya yang menghuni Amerika Utara bagian utara sebelum T. rex, menunjukkan bahwa spesies raksasa dari kelompok ini berevolusi jutaan tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya dan berasal dari Amerika Utara bagian selatan.

Ahli paleontologi Thomas Carr dari Carthage College di Wisconsin, yang telah mempelajari variasi dalam T. rex, menyebut penelitian baru ini “tidak persuasif.”

“Ciri-ciri spesimen New Mexico yang menjadikannya unik terlihat di antara fosil T. rex lainnya,” kata Carr. "'Perbedaan' tersebut tidak terlihat jelas dan terpisah, melainkan seperti bayangan abu-abu atau bentuk di awan. Saya telah melihat sendiri spesimennya beberapa kali dan tidak ada yang menarik perhatian saya sebagai sesuatu yang berbeda dari T. rex dewasa lainnya. Perbedaan yang ada dapat dilihat dapat dijelaskan oleh kematangan relatif dan variasi individu."

Fosil tersebut diberi tanggal bukan berdasarkan tengkorak itu sendiri, melainkan berdasarkan batuan di bawahnya, kata Carr. Bukti yang ada menunjukkan Tyrannosaurus muncul tidak lebih awal dari 67 hingga 68 juta tahun yang lalu, tambah Carr.

Masalah potensi spesies Tyrannosaurus tambahan telah menjadi perdebatan. Beberapa peneliti pada tahun 2022 mengusulkan keberadaan tiga spesies Tyrannosaurus, berdasarkan variasi tulang paha dan gigi di antara fosilnya. Peneliti lain tidak setuju, karena tidak melihat cukup bukti.

