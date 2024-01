OnePlus 12 Andalkan Spesifikasi Gaming Kolaborasi dengan Pixelworks

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan smartphone semakin ketat di era kecerdasan buatan atau AI saat ini. OnePlus, misalnya, berkolaborasi dengan Pixelworks untuk pengalaman bermain game di produk teranyarnya, OnePlus 12.

Ponsel OnePlus 12 menawarkan pengalaman bermain game bersertifikasi IRX Pixelworks. Wujudnya adalah kehadiran prosesor visual independen X7 di OnePlus 12. Integrasi ini dikatakan mampu untuk menciptakan pengalaman bermain game IRX yang tidak tertandingi ada bagian grafiknya.

Selain itu, visual game yang dihasilkan di ponsel ini juga tinggi dan tidak lemot. "Ini bagian dari perayaan satu dekade OnePlus dan akan menjadi ponsel andalan 2024," kata Presiden OnePlus, Kinder Liu, dikutip dari GIZMOCHINA pada Rabu 24 Januari 2024.

OnePlus 12 juga memperkenalkan teknologi Motion Engine dengan resolusi super dengan klaim daya rendah. Keunggulan ini disebut mampu memberikan pengalaman visual dengan resolusi super 2K kepada pengguna dengan stabil pada 120 FPS yang jernih.

Keunggulan ponsel OnePlus 12 untuk bermain game telah diuji coba pada sejumlah permainan yang populer di seluler, semisal King of Glory, Game for Peace, League of Legends, Genshin Impact dan QQ Speed. Laporan GIZMOCHINA mencatat bahwa masa pakai baterai pada OnePlus 12 untuk bermain game termasuk hemat.

Selain bermitra dengan Pixelworks, OnePlus 12 juga menjalankan platform Qualcomm Snapdragon dan menawarkan GPU Adreno. Layar pada ponsel ini memiliki model ProXDR 2K 120 Hz dengan LTPO yang mampu mencapai kecerahan puncak hingga 4.500 nits.

