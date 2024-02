Samsung Perkenalkan Keunggulan Galaxy S24 Ultra, Hadirkan Fitur AI Tercanggih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Indonesia memperkenalkan Galaxy S24 Ultra di Jakarta pada Kamis, 1 Februari 2024. Berdasarkan pantauan Tempo, tampak Galaxy S24 Ultra beserta seri S24 lainnya dipajang sepanjang koridor gedung kegiatan.

Samsung Galaxy S24 Ultra dikenal dengan Galaxy AI, sebab fitur artificial intelligence pada ponsel ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kemudahan di live translate dan circle to search-nya. Sederet artis dan influencer yang bermitra dengan Samsung, hadir di kegiatan ini, semisal Jerome Polin dan Dian Sastrowardoyo.

Jerome dan Dian menyampaikan keunggulan Samsung Galaxy S24 Ultra di hadapan pengunjung. Menurut mereka sangat banyak fitur di Galaxy S24 Ultra untuk memudahkan pengguna ketika beraktivitas dengan smartphone ini.

“Fitur AI-nya keren, aku mengambil foto dalam kondisi miring, tapi bisa otomatis diedit otomatis supaya sempurna. Contoh lainnya yang menarik adalah Circle to Search, jadi aku pas lihat barang bagus tinggal pencet dan deskripsi barang itu langsung ketemu di Google,” kata Jerome di acara New Era of Galaxy AI Challenge Samsung.

Informasi serupa juga disampaikan Dian, artis sekaligus dosen di Universitas Indonesia itu sangat kagum dengan fitur AI di Galaxy S24 Ultra. Sebagai pengajar di perguruan tinggi ia merasa Circle to Search dan fitur live translate di Galaxy S24 Ultra begitu memudahkan aktivitas kesehariannya.

“Aku bisa lebih mudah kalau mau mengajar, sebab ada fitur AI Generatifnya yang memudahkan aku untuk mendapatkan intisari dari bacaan yang lumayan panjang,” ujar Dian. Kondisi ini, menurutnya, adalah keunggulan AI yang bisa dinikmati pula oleh seluruh pengguna Galaxy S24 Ultra.

Head of Mobile Experience Business Samsung Indonesia, Lo Khing Seng, mengatakan Samsung telah membawa banyak perubahan sejak awal perusahaan itu berdiri. Di era mobile of AI ini, menurut dia Samsung kembali unggul sebab menggunakan fitur AI tercanggih di Galaxy S24 Ultra.

“Samsung telah sukses di Galaxy S terbaru, kami meningkatkan fitur AI untuk meningkatkan pengalaman dan kemudahan pengguna di smartphone ini,” ucap Lo Khing Seng.

Samsung Galaxy S24 dikatakan mempunyai fitur pencarian cepat bertenaga AI dengan menyertakan objek atau teks di layarnya. Kemampuan lainnya adalah mengenali produk, membaca teks dalam visual dan dapat menerjemahkan secara langsung berbasis AI untuk konten lisan dan tulisan. Fitur terjemahan langsung di Samsung Galaxy S24 Ultra memungkinkan pengguna untuk melihat hasil terjemahannya secara instan di percakapan.

Galaxy S24 Ultra juga membuat komunikasi menjadi lebih mudah, karena tersedia untuk seluruh bahasa. Selain fitur terjemahan, Galaxy S24 Ultra juga mempunyai tiga asisten AI untuk mempermudah pengguna ketika beraktivitas menggunakan ponsel ini. Salah satunya adalah asisten dialog, mampu menerjemahkan pesan instan dengan berbagai bahasa tanpa copy-paste.

Selanjutnya adalah asisten catatan yang mampu merangkum dengan tepat dan sesuai instruksi dari pengguna, bahkan catatannya disampaikan lebih terstruktur dan ringkas. Fitur unggulan lainnya adalah asisten rekaman suara, pada fitur ini pengguna dapat mengubah rekaman audio menjadi teks dan mengidentifikasi masing-masing pembicara dengan energi AI.

Samsung Galaxy S24 Ultra hadir dengan memakai chipset snapdragon 8 generasi 3, dibuat dengan teknologi canggih 4 nanometer untuk kinerja yang efisien. Snapdragon 8 generasi 3 dikenal cocok untuk mengatasi tugas-tugas kecerdasan buatan yang berat, ditambah lagi pada ponsel ini sudah didukung oleh unit NPU dan memiliki RAM 12 GB, serta pilihan penyimpanan hingga 1 terabyte.

