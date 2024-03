Heboh Pencabutan Artikel Gunung Padang, Dua Negara Ini Catat Skor Tertinggi Penarikan Makalah di Jurnal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan penelitian situs Gunung Padang hanyalah salah satu dari ribuan artikel yang telah ditarik dari jurnal ilmiah. Menurut laporan Nature, pada tahun 2023 ada lebih dari 10.000 makalah penelitian sains ditarik kembali, yang merupakan rekor baru untuk pencabutan terbanyak dalam satu tahun.

Pencabutan artikel Gunung Padang pada 18 Maret 2024 didahului investigasi oleh penerbit bersama pemimpin redaksi Jurnal Archaeological Prospection, John Wiley & Sons Ltd., setelah mereka menerima pertanyaan keberatan atas publikasi artikel Geo-archaeological itu dari empat pakar lain di bidang arkeologi, geofisika, dan geokarbon.

Penerbit memvonis major error pada laporan berjudul 'Geo-archaeological prospecting of Gunung Padang buried prehistoric pyramid in West Java, Indonesia' yang sudah sempat terbit sejak 20 Oktober 2023 itu.

Sementara itu, menurut analisis Nature, jumlah pencabutan izin yang dikeluarkan pada tahun 2023 telah melampaui rekor tahunan sebelumnya, dan pelanggar yang paling parah berasal dari negara-negara penerbit penelitian besar seperti Arab Saudi, Pakistan, Rusia, dan Cina. Negara-negara ini mempunyai tingkat penarikan kembali yang tertinggi selama dua dekade terakhir.

Di antara negara-negara yang memiliki jumlah pencabutan tertinggi (lebih dari 100.000 dalam 20 tahun terakhir), Arab Saudi merupakan negara dengan skor tertinggi dengan “30 per 10.000 artikel” yang melakukan pencabutan (tidak termasuk pencabutan berdasarkan makalah konferensi).

“Jika makalah konferensi disertakan, penarikan diri dari Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) di New York City menjadikan Cina memimpin, dengan tingkat penarikan di atas 30 per 10.000 artikel,” jelas Van Noorden Richard Van Noorden dari Nature.

Perwakilan dari IEEE telah menjelaskan bahwa mereka merasa tindakan dan upaya pencegahan mereka berhasil dengan baik untuk menangkap sebagian besar makalah palsu, namun Retraction Watch telah menemukan masalah seperti “frasa bermasalah, penipuan kutipan, dan plagiarisme, di ratusan makalah IEEE yang diterbitkan di masa lalu,” tambah Van Noorden.

Namun, IEEE tampaknya telah mengevaluasi makalah tersebut dan menemukan kurang dari 60 makalah yang tidak memenuhi standar publikasinya, 39 di antaranya telah ditarik sejauh ini.

Masalah besarnya, menurut Van Noorden, adalah pencabutan makalah ilmiah meningkat pada tingkat yang melampaui pertumbuhan makalah ilmiah. Untuk menyelidiki hal ini, Nature menggabungkan jumlah pencabutan yang dikumpulkan oleh organisasi media Retraction Watch dengan 5.000 pencabutan lainnya dari Hindawi dan penerbit lain, dengan bantuan database Dimensions.

“Analisis menunjukkan bahwa tingkat pencabutan – proporsi makalah yang diterbitkan pada tahun tertentu yang kemudian ditarik kembali – telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam dekade terakhir. Pada tahun 2022, jumlahnya melebihi 0,2 persen.”

Penerbit Hindawi, anak perusahaan Wiley yang berbasis di London, bertanggung jawab atas sebagian besar pencabutan tersebut hingga saat ini. Tahun ini, penerbit telah mencabut lebih dari 8.000 artikel karena diyakini merupakan kompromi terhadap proses peer-review. Investigasi ini dipicu oleh editor internal dan peneliti integritas penelitian yang menyuarakan keprihatinan tentang referensi yang tidak relevan di ribuan makalah, serta teks yang tidak koheren.

“Dalam dunia penerbitan ilmiah yang dinamis, para peneliti mendapati diri mereka bergulat antara meningkatnya tekanan untuk menerbitkan dan semakin rentannya industri akademis terhadap manipulasi sistematis dan aktivitas penipuan,” ujar Hindawi sebagaimana dikutip Iflscience.

“Sebagai pemain kunci dalam lanskap akses terbuka, kami menghadapi gangguan serius dan mengeluarkan sejumlah besar pencabutan artikel sebagai respons terhadap tantangan integritas penelitian ini.”

Salah satu permasalahannya adalah ketergantungan Hindawi pada isu-isu khusus, yaitu kumpulan artikel yang cenderung diawasi oleh editor tamu. Koleksi-koleksi ini telah menjadi titik fokus bagi para penipu yang berpura-pura menjadi editor tamu sehingga mereka dapat menerbitkan makalah palsu.

Meskipun mereka telah “menghadapi badai ini” dalam beberapa tahun terakhir, Hindawi tidak sendirian. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh semua penerbit akademis dan merupakan tantangan besar di masa depan.

