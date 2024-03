75 Startup Ikut Seleksi Program Riset dan Inovasi IPB University

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 75 startup bidang pangan, industri kreatif, Informasi dan Teknologi (IT), obat kesehatan dan pertanian mengikuti Seleksi Program Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Techno Park (PRIMEStep) IPB University tahun 2024.

Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, Erika B Laconi menyampaikan, LKST IPB University akan terus menjembatani program PRIMEStep hingga tahun 2027.

“Ada sebanyak 75 kandidat startup yang terpilih mengikuti seleksi kali ini dengan 18 reviewer yang terdiri dari praktisi bisnis, akademisi dan juga dari jajaran pimpinan LKST IPB University,” ujar Erika melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 Maret 2024.

Para kandidat startup akan berkompetisi memperjuangkan ide bisnisnya untuk maju ke tingkat Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan bisa lolos seleksi program primestep. “Melalui seleksi ini kita ingin memilih kandidat startup yang memiliki jiwa bisnis yang berbasis inovasi, khususnya inovasi IPB University,” ungkap Erika.

Dari 75 peserta yang mengikuti seleksi, akan terpilih 13 startup. "Peserta yang terpilih akan difasilitasi tenant in wall di Gedung Startup Center Kampus Taman Kencana dan akan dibina dan dibimbing selama tiga tahun,” tambah Erika.