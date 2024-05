Begini Cara Menambah dan Mengganti Alamat Rumah di Google Maps

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Google Maps menjadi layanan navigasi terpopuler di masyarakat untuk mencari lokasi atau pergi ke suatu tempat. Selain sebagai penunjuk jalan, ternyata pengguna juga bisa berkontribusi dengan menambahkan lokasi tertentu, termasuk rumah.

Fitur ini mempermudah pengguna dapat dengan cepat menemukan rute terbaik dari rumah ke toko atau sebaliknya, membantu melihat estimasi waktu tempuh dan informasi lalu lintas yang diperbarui secara real-time, serta mempermudah orang-orang yang ingin berkunjung ke rumah pengguna.

Cara mendaftarkan alamat rumah di Google Maps sangat mudah. Siapa pun dapat menambahkan lokasi alamat baru, serta mengedit dan menghapus lokasi yang telah tercantum. Alamat di Google Maps dapat didaftarkan lewat HP. Berikut cara mendaftarkan alamat di Google Maps menggunakan HP.

Cara menambahkan lokasi baru di Google Maps di HP Android

- Buka aplikasi Google Maps di Android.

- Pilih menu Kontribusi atau Contribute dengan ikon tanda plus (+).

- Klik opsi Tambahkan Lokasi atau Add Place untuk tambahkan lokasi atau alamat baru.

- Isikan rincian nama lokasi, foto, kategori lokasi, alamat jalan, jam operasional, nomor telepon, dan URL situs web.

- Untuk bagian kategori, pilih ‘Residential’, lalu pilih jenis bangunan, seperti apartemen, kondominium, perumahan, sampai perkampungan.

- Periksa kembali, selanjutnya klik kirim dan lokasi baru akan terpasang.

Cara menambahkan lokasi baru di Google Maps di HP iPhone atau iPad

- Buka aplikasi Google Maps di iPhone atau iPad.

- Klik opsi Kontribusi atau Contribute, selanjutnya klik TTambahkan Lokasi atau Add Place untuk menambahkan lokasi atau alamat baru.

- Isi kolom-kolom yang tersedia yang berisi informasi terkait nama lokasi, foto, kategori lokasi, alamat jalan, jam operasional, nomor telepon, dan URL situs web.

- Cek kesesuaian informasi, kemudian klik kirim dan lokasi baru akan terpasang.

Selain menambahkan lokasi baru, pengguna juga bisa mengganti alamat di Google Maps. Adapun caranya sebagai berikut:

- Buka Google Maps melalui aplikasi atau browser.

- Telusuri lokasi yang ingin diedit, selanjutnya klik lokasi tersebut.

- Klik opsi Sarankan Perubahan atau Suggest Edit.

- Klik ‘Ubah nama atau detail lainnya’ atau ‘Change name or other details’.

- Selanjutnya ubah informasi terkait nama lokasi, foto, kategori lokasi, alamat jalan, jam operasional, nomor telepon, dan URL situs web lokasi tersebut.

- Lalu, klik ‘Posting’ atau ‘Post’.

ANDIKA DWI | NIA HEPPY LESTARI

