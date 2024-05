BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari pada Senin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di di wilayah DKI Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024, didominasi cerah berawan sepanjang hari.

BMKG sebagaimana dikutip Antara menyebutkan wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Kepulauan Seribu tidak ada yang berpotensi turun hujan.

Pada Senin pagi, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan dengan suhu pagi hari rata-rata diprakirakan 25 hingga 30 derajat Celcius.

Memasuki siang hari, wilayah DKI Jakarta masih akan cerah berawan, suhu pada siang hari diprakirakan 29-33 derajat Celcius.

Selanjutnya pada Senin sore empat wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Selatan, Pusat, Timur, dan Jakarta Barat diprakirakan berawan dengan suhu pada sore hari 29 hingga 30 derajat Celcius. Sementara, dua wilayah lainnya yaitu Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan.

Kemudian pada Selasa dini hari wilayah Jakarta akan mengalami cerah berawan dengan suhu rata-rata 24 sampai 28 derajat Celcius.

BMKG memprakirakan kecepatan angin berkisar 10 kilometer per jam untuk daerah Jakarta Selatan dan Timur, sedangkan Jakarta Barat, Utara, dan Pusat di kisaran 20 kilometer per jam. Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 30 kilometer per jam.

Tingkat kelembaban udara pada hari yang sama di wilayah DKI Jakarta diprakirakan berada kisaran 60 sampai dengan 90 persen.

