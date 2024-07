Cara Mengunduh Aplikasi Android di Windows 11, Hanya Berlaku Hingga Maret 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem operasi Windows 11 di personal computer (PC) kini mampu mengunduh aplikasi yang tersedia di Android. Artinya, beragam aplikasi yang sebelumya dibuat khusus untuk smartphone bisa masuk ke komputer maupun laptop.

Sejak diluncurkan pada 2021, kualitas Windows 11 meningkat dibanding seri sebelumnya, terutama dari sisi kinerja perangkat keras. Dikutip dari Gizchina, Rabu, 3 Juli 2024, pengguna dapat mengunduh aplikasi Android di Windows 11 lewat Amazon App Store. Pasalnya Windows 11 menyediakan sistem bawaan untuk mengunduh aplikasi berbasis Android.

Layanan teranyar Windows ini sudah bisa dipakai oleh pengguna di seluruh dunia. Namun, yang perlu diketahui, Amazon App Store yang dipakai untuk mengunduh aplikasi Android di PC hanya tersedia hingga 5 Maret 2025. Meski begitu, aplikasi hasil unduhannya tidak akan hilang dari perangkat.

Microsoft juga dikabarkan sedang berupaya memasukkan Google Play Store ke Windows 11, sebagai ganti minimnya ketersediaan aplikasi di Amazon App Store. Namun langkah ini masih dalam pembahasan karena adanya beberapa persyaratan lisensi yang harus dipenuhi.

Cara Menginstal Aplikasi Android di Windows 11

Untuk memasang aplikasi Android di Windows 11, pengguna memerlukan Amazon App Store dan Windows Subsystem for Android. Bila belum terpasang, pengguna dapat mengunduh subsistem tersebut dari Microsoft Store. Berikut langkahnya:

- Buka Microsoft Store dengan menggunakan tombol Windows + S dan cari Microsoft Store.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Cari Amazon App Store dan pilih aplikasinya, lalu klik "dapatkan"

- Jika virtualisasi belum diaktifkan di komputer pengguna, Windows 11 dapat menanganinya secara otomatis. Windows Subsystem for Android juga dapat disiapkan, jika belum diinstal. Pilih ‘set up > download > next > restart” sesuai petunjuk Microsoft Store. Pastikan untuk menyalakan ulang komputer untuk menyelesaikan prosesnya.

- Setelah restart, Windows Subsystem for Android untuk Android akan muncul, diikuti dengan pembukaan otomatis aplikasi Amazon App Store.

- Masuk ke akun Amazon App Store pengguna dan mulai mengunduh aplikasi Android di Windows 11

Pilihan Editor: Konsep Ramah Lingkungan Euro 2024 Dianggap Belum Sesuai Harapan, Ini Masukan Walhi