Survei MarkPlus: Bell Raih Indeks Kepuasan Tinggi di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Bell Textron Inc., anak perusahaan Textron Inc., meraih hasil yang sangat memuaskan dalam survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar terkemuka, MarkPlus, Inc.

Survei yang dilaksanakan dari November 2023 hingga Februari 2024 tersebut dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 21 dari 28 operator helikopter Bell di Indonesia. Secara umum, para operator helikopter Bell yang disurvei memiliki jam terbang rata-rata 354 jam per tahunnya dan telah mengoperasikan helikopter Bell selama lebih dari 10 tahun dalam beragam segmen penggunaan, seperti pariwisata, evakuasi medis, transportasi perusahaan dan pemadaman kebakaran.

Menurut laporan yang diterbitkan MarkPlus tersebut, Bell meraih indeks kepuasan yang tinggi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan pelanggan terbaik dengan produk-produk yang berkualitas.

Meski menunjukkan kinerja Bell memuaskan, laporan tersebut juga menemukan beberapa area yang dapat lebih diperkuat, yang menandai pendekatan proaktif Bell terhadap peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan.

“Kami senang sekali Bell meraih hasil yang sangat baik dalam survei kepuasan pelanggan MarkPlus,” kata Yudhi Nugraha, business development manager, Indonesia, Bell, dalam keterangannya, Kamis, 11 Juli 2024.

“Pengakuan ini menegaskan dedikasi kami terhadap upaya memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan, sehingga mendorong kami untuk secara konsisten memperbaiki berbagai layanan dan solusi kami,” tambahnya.

Survei ini juga menyoroti fokus Bell untuk memahami kebutuhan pelanggan serta komitmennya terhadap optimalisasi kegiatan penjualan dan pemasaran agar bisa meraih peluang-peluang pasar baru secara efektif. Dengan roadmap strategis yang dimilikinya, Bell bertujuan untuk memperkuat posisi kepemimpinannya di industri helikopter dengan memberikan solusi-solusi khusus dan dukungan pelanggan yang terbaik.

