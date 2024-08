Cara Mengubah Ukuran Foto Menjadi 200Kb Untuk Pendaftaran CPNS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dibuka sejak 10 Agustus 2024. Masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS harus mengikuti prosedur dengan memenuhi persyaratan.

Salah satu syarat awal yang harus dipenuhi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terdapat syarat khusus dalam mengunggah dokumen, yaitu ukuran foto KTP yaitu maksimal 200 Kb dengan tipe file JPEG/JPG.

Namun tidak semua hasil scan KTP memiliki ukuran yang pas yakni 200Kb. Oleh karena itu sebelum mengunggah persyaratan, pelamar harus mengubah ukuran dokumen yang akan digunakan. Lantas bagaimana cara mengubah ukuran foto menjadi 200Kb? Berikut beberapa cara yang bisa dicoba.

1. TinyJPG.com

ini merupakan situs gratis yang dapat Anda gunakan untuk mengecilkan ukuran foto secara online tanpa harus menginstal apa pun.

Situs ini cukup populer di kalangan blogger karena cukup mudah digunakan. Selain itu, situs ini juga bisa dibuka dengan mudah di browser PC maupun browser smartphone. Ini cara menggunakan situsnya:

- Buka situs tinyjpg lewat browser.

- Anda bisa langsung klik di area “Drop your .png or .jpg file here!”. Unggah foto yang diinginkan ke area tersebut. Fotonya akan terunggah secara otomatis.

- Menariknya, Anda dapat meng-upload 20 foto sekaligus dengan masing-masing foto berukuran maksimal 5 MB.

- Setelah foto ter-upload, maka otomatis foto akan masuk proses kompres. Tunggu hingga proses selesai.

- Download hasil foto 200 KB yang Anda inginkan dengan menekan tombol "Download All".

- Setelah selesai, foto akan langsung berubah ukuran. Anda bisa langsung menggunakannya untuk berbagai keperluan.

2. Picresize.com

Sesuai dengan namanya, dengan situs ini, anda bisa mengubah ukuran foto sesuai keinginan dan kebutuhan Anda. Nah, cara mengecilkan ukuran foto menjadi 200 KB menggunakan situs ini ialah sebagai berikut:

- Buka situs picresize.com lewat browser HP atau laptop Anda.

- Unggah foto yang Anda ingin edit dengan cara klik “Drag and Drop a file here”.

- Setelah foto terunggah, klik “Continue to edit picture” di bagian pojok kanan.

- Setelah proses upload foto selesai, Anda dapat meng-edit foto seperti melakukan cropping atau rotate.

- Anda juga bisa mengubah resolusi foto sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, mengubahnya menjadi 50 persen lebih kecil. Bisa memilih opsi "50 persen smaller". Masih ada opsi lain yang bisa Anda pilih. Silakan sesuaikan dengan keinginan masing-masing.

- Guna mengubah ukuran foto jadi 200 Kb, silakan ketikkan "200" di bagian kolom yang ada, seperti pada gambar di bawah. Anda juga bisa mengubah kualitas dan jenis ekstensi file sesuai kebutuhan.

- Jika sudah terisi semua, Anda klik tombol “I am done, resize my picture!”.

- Untuk menyimpan hasil foto bisa klik “Save to disk”.

