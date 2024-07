Baterai Lithium-Ion di Gadget Berbahaya: Studi Ungkap Zat Kimia yang Bertahan Selamanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang dan banyak digunakan pada gadget sehari-hari bisa menjadi sumber pencemaran bahan kimia abadi yang semakin besar, menurut penelitian terbaru.

Penelitian berjudul Lithium-ion battery components are at the nexus of sustainable energy and environmental release of per- and polyfluoroalkyl substances menyoroti keberadaan bahan kimia per dan polifluoroalkil (PFAS), khususnya subkelas bis-perfluoroalkyl sulfonimides (bis-FASIs), dalam baterai lithium-ion yang semakin mengkhawatirkan para ilmuwan lingkungan.

Dilansir dari TheVerge, bahan kimia abadi adalah sebutan untuk ribuan jenis zat PFAS yang dikenal tahan lama dan sulit terurai di lingkungan. Selama beberapa dekade, PFAS telah digunakan untuk membuat produk lebih tahan air, noda, dan panas.

Baru-baru ini, bis-FASIs digunakan sebagai elektrolit dan pengikat dalam baterai lithium-ion. Penelitian menunjukkan bahwa bis-FASIs kini ditemukan di tanah, sedimen, air, dan salju di sekitar fasilitas manufaktur, serta dalam cairan yang merembes dari tempat pembuangan sampah .

Para peneliti mengambil sampel air, sedimen, dan tanah dari 87 lokasi berbeda di Minnesota, Kentucky, Belgia, dan Prancis antara Januari hingga Oktober 2022. Mereka menargetkan area dekat pabrik pembuat bahan kimia abadi, termasuk 3M dan Arkema. Hasilnya menunjukkan konsentrasi bis-FASIs dalam jumlah bagian per miliar (ppb) yang umum ditemukan di dekat fasilitas manufaktur tersebut .

Asisten Profesor Teknik Lingkungan di Texas Tech University, Jennifer Guelfo, mengatakan bahwa penelitian ini bukan untuk menentang energi bersih atau berkelanjutan. Namun, penelitian ini bertujuan untuk mendorong penilaian risiko lingkungan dari bahan-bahan yang digunakan dalam infrastruktur tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini adalah titik awal. Dan saya berharap ini akan menarik lebih banyak perhatian pada senyawa ini dan lainnya dalam aplikasi energi bersih serta elektronik konsumen," tambah salah satu penulis studi dan Profesor Teknik Sipil dan Lingkungan di Duke University, P. Lee Ferguson.

Penelitian menemukan bahwa bis-FASIs, meskipun dalam konsentrasi lebih rendah dibandingkan dengan pelepasan busa pemadam kebakaran, masih jauh lebih tinggi dari batas yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (Environmental Protection Agency) untuk jenis PFAS lainnya dalam air minum. Batas EPA adalah empat bagian per triliun untuk dua jenis bahan kimia abadi yang paling umum.

Meski belum ada regulasi federal untuk bis-FASIs, keberadaan PFAS dalam banyak produk sehari-hari seperti panci anti lengket, kemasan makanan, pelindung kain, dan benang gigi telah membuat beberapa jenis PFAS sudah masuk ke dalam aliran darah sebagian besar orang Amerika.

Dilansir dari Agency for Toxic Substances and Disease Registry, studi mengenai PFAS yang lebih umum menunjukkan bahwa paparan tinggi dapat meningkatkan risiko kanker tertentu, kerusakan hati, kolesterol tinggi, serta masalah kesehatan reproduksi.

Pilihan editor: 7 Penyebab HP Lama Dicas, Salah Satunya Charger Tidak Original