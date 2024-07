Bocoran Terbaru Seri iPhone 17: Model Slim hingga Fitur ProMotion

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - iPhone 16, seperti yang telah banyak dilaporkan, baru akan hadir sekitar September 2024. Namun, tampaknya rumor seputar generasi selanjutnya, yakni iPhone 17, sudah mulai beredar dan menghadirkan beberapa detail menarik.

Tipster teknologi Ice Universe melalui situs microblogging Weibo mengatakan bahwa seri iPhone 17 akan mencakup empat model, yakni iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, dan 17 Slim. iPhone 17 Slim akan menggantikan model Plus.

iPhone 17 dan 17 Pro standar akan memiliki layar 6,27 inci, sedangkan Slim dan Pro Max masing-masing akan memiliki layar 6,65 inci dan 6,86 inci.

Fitur yang menonjol adalah bahwa semua model dalam jajaran iPhone 17 akan mendukung refresh rate ProMotion 120Hz dan teknologi LTPO. Ini akan menyelaraskan model iPhone standar dengan model Pro dalam hal teknologi layar. Selain itu, desain Dynamic Island yang akan terus berlanjut.

Peningkatan pada kamera juga akan segera hadir, terutama untuk model Pro. Model ini dikabarkan akan memiliki sistem tiga kamera 48MP, termasuk lensa primer, telefoto, dan ultra-lebar, beserta sensor time-of-flight. Detail tentang pengaturan kamera untuk iPhone 17 dan 17 Slim standar masih kurang, tetapi model dasar diharapkan memiliki sistem kamera ganda.

Untuk performa, iPhone 17 dan 17 Slim disebut-sebut akan ditenagai oleh chip A19 Bionic Apple. Sementara model Pro akan dilengkapi dengan A19 Pro yang diharapkan akan dibangun di atas proses 3nm canggih TSMC. Seluruh jajarannya diharapkan akan mengadopsi modem Qualcomm Snapdragon untuk konektivitas seluler.

Fitur penting lainnya, termasuk port USB-C universal, Face ID, bingkai aluminium untuk model standar, dan bingkai titanium untuk varian Pro.

Untuk harganya, iPhone 17 dikabarkan akan mulai dijual 799 Dolar AS. Sementara iPhone 17 Slim mungkin akan dibanderol dengan harga sekitar 1299 Dolar AS, menjadikannya model termahal dalam jajaran tersebut. Ini berarti harganya akan lebih mahal daripada iPhone 17 Pro dan Pro Max yang diperkirakan akan dibanderol dengan harga masing-masing 1099 dan 1199 Dolar AS.

