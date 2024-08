Guru SLB Bisa Dapat Beasiswa ke Australia, Ini Syaratnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka pendaftaran program beasiswa microcredential bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Beasiswa berupa pelatihan singkat bersertifikat secara luring dan daring diberikan kepada guru sekolah luar biasa (SLB) dari berbagai jenjang.

Program akan diselenggarakan selama lima minggu mulai September hingga November 2024, dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi di Australia. Terdapat tiga program beasiswa yang tersedia, meliputi dukungan perilaku positif di Monash University, program transisi untuk peserta didik penyandang disabilitas di University of Sydney, dan pembelajaran untuk peserta didik autis di University of Melbourne, Australia.

Jadwal Pendaftaran Beasiswa Guru SLB di Australia 2024

Baca juga: Ini 3 Nilai Penentu Lolos Syarat Siswa Eligible SNBP 2025

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbudristek, berikut alur seleksi dan jadwal pendaftaran beasiswa microcredential bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada 2024:

- Pendaftaran: 12 Agustus - 2 September 2024.

- Seleksi administrasi dan esai: 12 Agustus - 3 September 2024.

- Pengumuman hasil seleksi administrasi dan esai: 4 September 2024.

- Wawancara daring menggunakan bahasa Inggris: 5-6 September 2024.

- Pengumuman penerima beasiswa: 9 September 2024.

Syarat Daftar Beasiswa Guru SLB di Australia 2024

Berikut beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi guru SLB calon penerima beasiswa microcredential bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di Australia pada 2024:

- Warga negara Indonesia (WNI).

- Mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

- Mempunyai pengalaman mengajar peserta didik penyandang disabilitas di taman kanak-kanak (TK/TKLB), sekolah dasar (SD/SDLB), sekolah menengah pertama (SMP/SMPLB), sekolah menengah atas (SMA/SMALB), dan sekolah menengah kejuruan (SMK/SMKLB).

- Belum pernah mengikuti program microcredential yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK Kemendikbudristek.

- Mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah.

- Sehat jasmani dan rohani.

- Mengisi profil diri dan mengunggah beberapa dokumen pendukung pada formulir pendaftaran daring.

Selain persyaratan umum, guru SLB calon penerima beasiswa pelatihan singkat di Australia pada 2024 juga harus memenuhi ketentuan khusus, yaitu:

- Mengunggah surat rekomendasi dari kepala sekolah.

- Mengunggah surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Mengunggah dan bersedia menandatangani pakta integritas.

- Memenuhi ketentuan batas usia maksimal 50 tahun per 31 Desember tahun berjalan.

- Mengunggah dokumen ijazah asli atau fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

- Mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif (IPK) jenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan dokumen transkrip nilai asli atau fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir.

- Mempunyai dan mengunggah sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dengan skor minimal Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Institutional Testing Program (ITP) 450, TOEFL Internet Based Test (iBT) 45, International English Language Testing System (IELTS) 5.0, Test of English for International Communication (TOEIC) 440, Duolingo English Test 75, atau jenis tes bahasa Inggris lain dari lembaga kredibel. Persyaratan skor minimal kemampuan bahasa Inggris dikecualikan bagi peserta yang pendidikan sebelumnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama.

- Mengunggah esai dalam bahasa Inggris.

Cara Daftar Beasiswa Guru SLB di Australia 2024

Adapun langkah-langkah untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa microcredential bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di Australia pada 2024 sebagai berikut:

- Kunjungi laman https://gtk.kemdikbud.go.id/microcredential/inklusif.

- Unduh format surat rekomendasi, pakta integritas, dan esai pada laman yang sama.

- Pilih salah satu dari tiga jenis beasiswa yang ditawarkan.

- Tekan tombol Daftar Sekarang.

- Tekan tombol Masuk dengan Belajar.id.

- Masukkan alamat surel (email) yang didaftarkan sebagai akun Belajar.id.

- Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang dipersyaratkan.

- Ikuti proses seleksi, meliputi administrasi, esai, dan wawancara.

- Hasil seleksi beasiswa guru SLB di Australia akan diumumkan di laman Ditjen GTK Kemendikbudristek, email, dan nomor WhatsApp yang didaftarkan.



MELYNDA DWI PUSPITA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Gunung Semeru Erupsi Beruntun Sejak Rabu Dinihari