Kaesang dan Istri Pamer Naik Jet Pribadi, Begini Jejak Emisi Karbonnya

TEMPO.CO, Jakarta - Trend Asia mengungkap potensi jejak karbon pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang menggunakan privat jet menuju Amerika Serikat (AS). Perjalanan anak dan menantu Presiden Joko Widodo itu menyita perhatian publik ketika Erina membagikan berbagai potret bersama Kaesang yang memamerkan kemewahan.

"USA here we go," tulis Erina dalam story Instagram berlatar belakang pemandangan dari jendela pesawat. Belakangan, story tersebut sudah tidak ditemukan di Instagram menantu orang nomor satu di Indonesia ini.

Meski sudah terhapus, ada beberapa warganet mengunggah ulang postingan tersebut di media sosial X. Bahkan beberapa warganet mendalami informasi hingga jenis pesawat jet pribadi yang diduga ditumpangi Kaesang dan Erina.

Trend Asia menyebutkan bahwa pesawat yang digunakan adalah Gulfstream 650. "Daripada menghabiskan Rp169 juta untuk 2 kursi di First Class, mereka menghabiskan Rp 8,6 miliar untuk terbang dengan pesawat pribadi. Dengan 16 kursi, jet Gulf menghasilkan 5.220 kg CO2 per orang—5x lebih buruk daripada penerbangan komersial (1.110 kg). Bagaimana jika mereka membiarkan beberapa kursi kosong? Emisi akan semakin tinggi!" tulis Trend Asia di Akun Medsos X yang dikutip Tempo, Jumat, 23 Agustus 2024.

Peneliti Trend Asia, Zakki Amali, menyebutkan total emisi CO2 perjalanan pesawat ini 83.525 Kg yang setara dengan 64.250 kilogram sampah. "Sampah ini bila ditumpuk di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta setinggi 10 sentimeter maka akan memenuhi 60 persen atau lebih dari setengah luas stadion," kata Zakki kepada Tempo, Jumat.

Menurut Zakki, perjalanan Kaesang dan Erina terpantau dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Philadelphia dalam rentang penerbangan 18-21 Agustus 2024. "Kalau emisi per penumpang itu angkanya total emisi dibagi 16 penumpang sesuai kapasitas kursi Gulfstream 650, total jarak 16.276 kilometer," ucap Zakki.

